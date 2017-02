La realidad virtual se abre paso en en el cine

Aunque lleva ya unos meses protagonizando un lento aterrizaje en el mercado, 2017 se ha marcado en los círculos especializados como el año cero de la realidad virtual. Distintos informes hablan de un millón de usuarios de Samsung Gear VR a finales del pasado verano y la previsión de cerrar el curso habiendo despachado en todo el mundo cerca de siete millones de gafas -sin contar las incontrolables Cardboard de Google-. Ahora le toca el turno al contenido y a la divulgación de esta tecnología.

La realidad virtual ha recibido una pequeña hormona del crecimiento en las últimas semanas. Y lo ha hecho de la mano de una de las industria de entretenimiento más potentes del planeta: Hollywood. Y es que la Academia del Cine ha brindado la oportunidad de competir por los Oscar a un corto de animación creado para consumir en 360º. El próximo día 26 de febrero por la alfombra roja desfilarán también los creadores de 'Pearl', convirtiéndose en el primer cortometraje VR que opta a una de las doradas estatuillas.

Pero, ¿quiénes son los padres de esta creación? Los estudios que firman esta pieza son, por un lado, Evil Eye Pictures y, por otro, Google, que ha colaborado a través de su plataforma Spotlight Stories. El director ha sido Patrick Osborne, quien ya compitió hace tres años por un Oscar en la misma categoría con 'Feast', que resultó finalmente premiada.

El espectador contempla las diferentes etapas de este padre y su hija desde el asiento de copiloto

Este corto cuenta la historia de Sara y su padre, un hombre soltero que está dedicado a la música. Por esto hay dos elementos fundamentales en esta historia: la música y el escenario. Y con una puesta en escena arriesgada, ya que toda la acción transcurre en el mismo coche que será el vehículo para recorrer momentos de la vida de los dos protagonistas.

El espectador verá todo desde el asiento del copiloto, desde donde podrá ser testigo de todo lo que ocurra a su alrededor solo con girar la cabeza. 'Pearl' tendrá que competir con otros cuatro contendientes para hacerse con el prestigioso reconocimiento. Entre ellos con la todopoderosa Pixar y una de sus últimas creaciones, 'Piper'.

La de 'Pearl' es la primera meta volante del tímido coqueteo que el sector audiovisual y televisivo ha hecho con la realidad virtual. Así, en Google Spotlight Stories se pueden encontrar otras creaciones como el primer capítulo de los Simpsons en realidad virtual o incluso un breve contenido en vídeo creado en el marco de la promoción de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', el 'spin off' de Harry Potter.

Aunque todavía queda un largo recorrido por delante hasta encontrar la fórmula que permita crear una 'parrilla' televisiva para Gear VR, Oculus o HTC Vive. Sin embargo, ya hay iniciativas que se han atrevido a dar forma a una serie de ficción para estos dispositivos.

Es el caso del canal temático Sci-fy que a finales del pasado año presentó 'Halcyon', una historia policiaca situada en un futuro cercano y de investigación que contaba con diez capítulos tradicionales y cinco experiencias para VR. Además de ser el continente, la realidad virtual también es parte del contenido ya que el argumento gira en torno a la sospechosa muerte del presidente de una compañía líder en esta tecnología, que es la que desata la investigación.

A pesar de la ambiciosa apuesta, no es la primera que se adentró en este terreno. Fue TVE, en conjunto con el estudio Futurelight House la que dio forma a un capítulo de 'El Ministerio el Tiempo', en el que el usuario podía vivir en primera persona la acción. Estaba diseñado para consumir en Gear VR, las gafas de Samsung que funcionan con sus móviles, y permitía interactuar con la mirada y el panel de control táctil que se encontraba en un lateral del dispositivo. No es la única iniciativa del ente público, que a través del Laboratorio de Innovación de RTVE -premiado con el VR Award de The App Date-, ha lanzado 'Heroínas', un documental sobre la preparación de las deportistas españolas para los Juegos Olímpicos de Río; o 'La Cocina', una experiencia para vivir desde el centro del escenario la obra de teatro del mismo nombre.

En el cine, más allá de 'Pearl', se utiliza más como una herramienta de marketing. El último ejemplo, la posibilidad de ver desde dentro uno de los bailes de 'Cincuenta sombras más oscuras'. Parece que, a pesar de la nominación al Oscar, todavía queda mucho para que se convierta en una norma general.