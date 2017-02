Absuelta de abusar de un chico de 12 años porque parecía mayor

Madrid. Una mujer de 34 años ha sido absuelta de un delito de abusos sexuales sobre un chico de 12 años porque la relación fue consentida y porque convenció al tribunal de que desconocía la edad del joven porque parecía mayor.

La procesada, socia del padre del menor, con el que también había mantenido «algún contacto sexual esporádico», aprovechó que se alojaba en la casa de su socio, en un pueblo de la provincia de Barcelona, para acompañar al chico hasta su habitación, donde, y con su consentimiento, lo besó, le tocó los genitales y le realizó una felación.

El caso no fue denunciado hasta casi un año después, cuando la madre del adolescente encontró una foto de la procesada semidesnuda al revisar el buzón de correo electrónico de su hijo y este le confesó todo lo ocurrido.

La absolución fue decretada el invierno pasado por la Audiencia Provincial de Barcelona, que aceptó la tesis de la procesada porque el joven tenía «una especial corpulencia» y «un tono de voz que dificultaría, de no conocer sus datos personales, la precisión de la edad», que el propio tribunal dice que podría aparentar 15 o 16 años.

El Tribunal Supremo, pese a no estar de acuerdo con la sentencia de instancia, ha confirmado ahora la absolución definitiva de la acusada. Según aclara el ponente, Cándido Conde-Pumpido, no ha tenido otra opción porque en un recurso de casación no puede cambiar un hecho dado por probado por el tribunal de instancia -el desconocimiento de la edad- y tampoco pueda condenar por un delito alternativo, como el abuso sexual con prevalimiento, en el que encajarían los hechos, porque la familia no se lo pide en su recurso.

No obstante, el magistrado reitera la doctrina del Supremo: que el mantenimiento de relaciones sexuales con un menor de 14 años, aunque sean consentidas y se pueda desconocer su edad, siempre son delito. «En supuestos similares de relación entre un varón de esa edad y circunstancias y una niña de 12 años, esta sala ha acudido a la calificación del hecho como abuso sexual con prevalimiento», indica.