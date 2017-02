La reina del soul prepara su abdicación

La reina del soul quiere dejar el trono, pero no se irá de mala manera. Aretha Franklin lo hará con un disco recién sacado del estudio y con actuaciones muy selectas y que le dejen seis meses libres al año. El motivo confesado es que quiere estar más tiempo con sus nietos. El argumento que no dice abiertamente es su salud, que ya le obligó en el pasado a cancelar giras.

Franklin, que lleva 56 años de carrera, explicó sus planes de futuro en una entrevista a la cadena Local 4 de Detroit, ciudad donde reside desde hace tres décadas. La artista se mostró ansiosa por meterse en el estudio y cantar los temas de su nuevo disco, que será producido por Stevie. «Solo hay un Stevie», señaló entre risas cuando el periodista Evrod Cassimy le pidió que concretara. Es Stevie Wonder quien se encargará de las letras de algunos de los temas y de la producción del primer disco con temas nuevos en más de una década de la reina del soul. El nuevo trabajo saldrá a la venta en septiembre y tendrá «muchas influencias». «No estamos cerrados a un único estilo», explicó. No será, en principio, su último disco de estudio. Pero lo que se termina este año son las giras maratonianas con meses fuera de casa.

La artista no quiere abandonar Bloomfield Hills, el barrio residencial de Detroit en el que vive desde hace 35 años, durante largas temporadas. Con 74 años y miles de kilómetros a sus espaldas, Franklin quiere seleccionar mucho más sus actuaciones. Solo realizará uno o dos conciertos cada mes, dejándose al año seis meses libres. «No voy a sentarme y no hacer nada. Eso tampoco sería bueno», apuntó. Esta rebaja en la cantidad de trabajo también incluye que su nuevo disco sea grabado cerca de casa. «Mis negocios están en Detroit, lo normal es hacerlo en Detroit», añadió. La cantante reconoció que el principal motivo de esta decisión es la familia. Le gustaría pasar más tiempo con sus nietos antes de que se vayan a la universidad. Además, hay otro motivo: la salud. Durante 2010,2011 y 2013, canceló varios conciertos debido a un problema de salud. Se habló de cáncer de páncreas, aunque la artista nunca lo confirmó. Solo informó de que se le había extirpado un tumor.

«Me siento muy enriquecida y satisfecha con respecto a mi carrera y dónde está ahora, aunque es un momento agridulce», explicó Franklin, una de las voces más importantes de la música popular del siglo XX. Según la revista 'Rolling Stone', la artista de Memphis (1942) es la mejor cantante de todos los tiempos y ocupa el puesto número nueve en la lista de los cien artistas más importantes de la historia. Una cantante capaz de interpretar 'Nessun dorma' en la entrega de unos premios Grammy en sustitución de Luciano Pavarotti o de hacer versiones de '(I Can't Get No) Satisfaction' o 'Jumpin' Jack Flash' de The Rolling Stones, admiradores confesos de una de las grandes damas de la música negra.

Los números de la intérprete de 'Think' o 'Respect' -creada por Otis Redding en 1965 y que ella popularizó dos años después- son abrumadores. A lo largo de su carrera ha vendido cerca de 75 millones de discos, ha ganado 18 Grammys, ha colocado 77 'singles' entre los cien primeros de la lista Billboard; tiene más de cien canciones en las listas de rhythm and blues y veinte llegaron al número uno, entre otros. En 1987, se convirtió en la primera mujer en ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.