«A mí las mujeres me dan mucha suerte»

El periodista y escritor Luis del Val (Zaragoza, 1944) recala hoy en Calahorra para participar en el programa cultural 'Encuentros literarios'. Como siempre, la cita tendrá lugar en el Teatro Ideal (20.15 horas), donde el periodista presentará su libro 'Cuentos de Navidad para todo el año'.

Pero, además de hablar y leer algunos relatos de esta publicación, del Val ofrecerá una «reflexión sobre la aventura de leer y de escribir». «La gente se cree que esto es una cosa automática, pero durante decenas y decenas de miles de años el ser humano ha estado aquí en el Tierra y no sabía leer ni escribir», afirma. Y es «cuando se empieza a leer y a escribir cuando se da el gran despegue de la civilización», defiende este periodista, que escribió 'Cuentos de Navidad para todo el año' junto a su hijo Tíndaro. «Unas navidades mi hijo nos trajo unos relatos y me parecieron que estaban muy bien hechos, y eso que mi hijo es ingeniero superior y no tiene nada que ver con las 'letras'», explica sobre el origen de la publicación que presenta esta tarde en la sala del 'Ideal' de Calahorra.

En el libro no sólo hay relatos de Luis y de Tíndaro, «sino que nos atrevimos con un juego muy divertido intelectualmente», dice. «El caso es que él empezaba un cuento, lo seguía yo y lo acababa él», revela. Los cuentos que Luis y Tíndaro han escrito en este ejemplar «tienen que ver con el surrealismo de la vida». «El ser humano es un ser contradictorio porque normalmente dice una cosa y hace la contraria. Criticamos la sociedad de consumo y luego corremos a las rebajas con entusiasmo», opina. Pero «gracias a que es contradictorio, a los que nos gusta escribir, podemos contar historias», añade.

Premio Logroño de Novela

Luis del Val ha sido galardonado en varias ocasiones tanto por su faceta periodística como de escritor. De hecho, también ha sido premiado en La Rioja, donde recibió el cuarto premio de Logroño de Novela por 'Reunión de amigas'. «Y luego posteriormente he sido jurado del premio», matiza el escritor aragonés.

«A mí las mujeres me dan mucha suerte», confiesa al recordar que ganó el Premio Ateneo de Sevilla con la novela 'Las amigas imperfectas'. «El libro está contado en primera persona por un personaje femenino y 'Reunión de amigas' es una novela contada, en parte, por personajes femeninos», destaca.

Para Luis del Val escribir ambos libros y ponerse en la piel de una mujer le obligó a realizar «un ejercicio psicológico». «Eso no me ayudó a entender a las mujeres, pero al menos gracias a ese ejercicio he evitado ir al psiquiatra porque he logrado captar algunas cosas que normalmente los chicos, si no reflexionamos sobre ello, nos pasan inadvertidas», dice. Una de ellas es la «capacidad tridimensional de atención de la mujer».

Luis del Val escribe para el Diario ABC y es colaborador de la COPE en el programa 'La tarde' con Ángel Expósito y en 'La mañana' con Carlos Herrera. Además de su trabajo en estos medios, el periodista se encuentra en estos momentos inmerso en otra novela «bárbara». En este libro «también hay un personaje femenino, que habla en primera persona». «Desde el primer momento se plantea si debe matar o no matar a su pareja», desvela el escritor sobre la novela que tiene entre manos.