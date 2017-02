«En mi barrio había un maestro que vendía droga»

La cantante afroamericana Janelle Monae se ha destapado como actriz con sus papeles de Teresa en 'Moonlight', que mañana se estrena en España, y el de Mary Jackson en 'Figuras ocultas'. A sus 31 años, su despegue en el cine la ha llevado a optar a un Oscar con este retrato racial que repasa la vida de un joven negro entre la decadencia que causan las drogas.

-En 'Moonlight' el mundo de las drogas se muestra desde otro punto de vista.

-El error está en pensar que la vida es como en las películas. Yo crecí en un barrio de Nueva York con muchos camellos que vendían drogas en las calles y se cuestionaban sus decisiones, pero ellos pensaban que no tenían otra salida para pagar la comida de sus hijos. 'Moonlight' es una historia muy real, cada persona tiene un papel y una historia dentro de su comunidad. En mi barrio había un tipo que era maestro y vendía droga. Yo he conocido mucha gente que se parece a los personajes de la película y me parezco a Teresa, mi personaje, porque en mi familia todos vienen a contarme sus penas.

-¿Le inspiró su barrio?

-Me inspiró inmensamente por varios motivos; como mujer de color, sé lo que significa enfrentarse al racismo y al sexismo, en mi carrera en la música he experimentado el rechazo.

-Usted ha debutado como actriz este año. Después de triunfar en el mundo de la música, ¿quería trabajar en el cine?

-Empecé mi carrera como actriz en Nueva York. Desde niña participaba en musicales, escribía guiones para las obras de teatro del colegio y creo que siempre he estado esperando el papel adecuado para lanzarme como actriz en el cine.

-¿Cómo ha conseguido participar en dos de las mejores cintas del año?

-El universo, Dios me dio la oportunidad. Ha sido una verdadera suerte encontrarme con estos dos guiones casi al mismo tiempo.

-Se ha hecho famosa por luchar contra los estereotipos...

-Quiero redefinir la imagen de los jóvenes afroamericanos, de las mujeres libres de América.

-¿El racismo sigue patente en América?

-Lo hemos visto en estas elecciones. Creo que es injusto que a Obama se le pidiera ser perfecto cuando el resto de los presidentes del país no lo fueron.