Los navarros Berri Txarrak, tercer grupo confirmado para el EzcarayFest

LOGROÑO. La organización del EzcarayFest confirmó ayer la participación del grupo musical navarro Berri Txarrak en su programa. La banda de rock en euskera liderada por Gorka Urbizu, y que actualmente completan en formato de trío Aitor Goikoetxea y David González, presentará en directo su último disco, 'Denbora da poligrafo bakarra' (2014). El EzcarayFest es una nueva confirmación de Berri Txarrak, que este año ya ha anunciado que actuará en el Primavera Sound, el Weekend Beach Festival de Torre del Mar y el nuevo Tsunami Xijón.

Berri Txarrak se une a los otros dos grupos ya anunciados anteriormente por el EzcarayFest, la banda de ska La Raíz y los también rockeros Belako. El grupo navarro cumple 23 años sobre los escenarios y la organización del festival los describe como «uno de los grupos más potentes de nuestro país, llega al EzcarayFest después de haber girado por todo el mundo junto con grupos como Rise Against, Deftones y Sick of it All. Describir su estilo es complicado, pero ellos mismos citan entre sus referencias a Nirvana, Weezer e, incluso, The Beatles».

El EzcarayFest se celebrará del viernes 21 al domingo 23 de julio de este año 2017 en Ezcaray, después del festival de jazz. Los abonos están a la venta por el precio de 25 euros (más 2,9 euros de gastos de distribución), pero mantendrán este precio sólo hasta mañana y se pueden adquirir en los portales de internet Ticketea y Ticketmaster.

El festival contará con varios escenarios dentro de la localidad riojalteña, todos al aire libre. El mayor de todos, aún por concretar, puesto que todavía se barajan varios emplazamientos, podría llegar a albergar a 5.000 espectadores. Además, aún queda mucho programa por desvelar y los ya anunciados La Raíz, Belako y Berri Txarrak serán sólo tres de los muchos artistas nacionales e, incluso, internacionales que la organización afirma que participarán en el EzcarayFest y que se irán confirmando y desvelando próximamente.