De Diego Armando a Bimba, de los forofos a la psicología

logroño. Recuerdo que, como la de muchos otros niños de Logroño, mi infancia estaba llena de amigos y mitos, ajena a lo que la vida nos depara a todos cuando cruzamos el ecuador de nuestro desarrollo y comenzamos a mirar alguna vez atrás, cuando antes sólo mirábamos hacia el futuro.

De entre aquellos mitos de mis 10 años sobresalía un argentino de 22, recién llegado a España, de pelo negro rizado, ojos marrones, más bien bajito pero muy atrevido en el campo y con una pierna del lado del corazón capaz de poner la pelota donde otros no sabían.

Mi padre, con esfuerzo y algún favor, consiguió dos entradas para ir a ver al genio, que jugaba con su equipo como visitante en una localidad no muy alejada de La Rioja, donde los aficionados usan 'txapela', rugen como 'leones' y los domingos, cual feligreses, acuden a 'la catedral'.

Mi entrenador de aquel entonces se enteró de dónde íbamos y me dijo: «Mañana vas a ver al mejor, fíjate en lo que hace para que aprendas y pásalo muy bien». Al mediodía siguiente emprendimos viaje y mis sensaciones, nervios e ilusiones en aquella mente de niño eran las mismas que si hoy alguien me dijera que acudiría a una conferencia del mismísimo Sigmund Freud y él me saludara. Cuando llegamos a esa ciudad aparcamos y, a medida que nos acercábamos al campo, se respiraba un ambiente festivo y se observaba una gran riada de gente ordenada al margen de algún exceso comportamental.

Nos acomodamos en el estadio y mi padre, unos instantes antes de que los equipos salieran al campo, me dijo: «Hijo, si marca el 10 no puedes aplaudirle». Yo le pregunté por qué, a lo que mi padre respondió: «Mira». Justo cuando mi mito futbolístico asomaba al campo, con sus rizos saltando acorde al trote de su cuerpo, comencé a escuchar una serie de comentarios acerca de los hábitos sexuales de su mamá, abuela, novia y una descripción detallada sobre la suya propia, que se alejaba bastante de lo que mi carrera me ha enseñado sobre la fisiología y psicología del comportamiento sexual humano. Por supuesto que ni se me ocurrió aplaudir al 10, si bien he de confesar que cada vez que hacía un regate en mi mente de niño yo decía ¡bien!, asegurándome de que mis pensamientos no se oyeran a través de mi boca ni lo más mínimo.

Lo que sí pude observar era lo variopinto del aspecto de aquellas personas, no distintas a las de cualquier otro campo de fútbol, puesto que esto no es ninguna crítica a aquel estadio. Entre tanta variedad de humanos seguro que había algún panadero que ese mismo día había saludado amablemente a sus clientes y se había esforzado por dar lo mejor de sí. Seguro que había algún médico que había sacrificado horas de descanso para ayudar a alguien enfermo. Estudiantes universitarios que, como les dije antes, miraban al mañana intentando ver reflejadas en sus mentes los sueños y anhelos profesionales futuros y contribuir a la sociedad en la que querían desarrollarse.

Pero toda aquella variedad de aspectos físicos y psíquicos que se juntaban en aquel campo tenían un factor que era común a todos. No había un panadero, no había una abogada, no había un médico no había nada personal. Todos aquellos aficionados estaban diluidos en el anonimato con un comportamiento bastante atípico comparado con lo que presupongo en sus vidas personales. Eran como soldados en plena guerra y un soldado siempre obedece a su oficial, por lo que atendiendo a la orden que se le ha dado no siente culpa porque no es algo personal, sino el cumplimiento de una orden, lo que le convierte en un ejecutor anónimo que no tiene responsabilidad.

El 23 de enero del 2017 me comentaron que Bimba Bosé había fallecido tras una larga enfermedad. Como personaje, la había visto en televisión y en alguna entrevista. Como persona leí que era madre y que tenía una vida que no estaba circunscrita solamente a su parentesco con personajes famosos.

El 24 de enero me enteré por la Prensa de que algunas personas habían tuitteado a su tío comentarios muy atípicos y alejados del comportamiento que se espera hacia una persona, que no personaje, fallecida. Me recordó a aquella tarde de fútbol y lo que había de similar entre esas situaciones era el anonimato. Probablemente aquellos aficionados, aunque del equipo contrario en el que jugaba mi ídolo de niñez, en el cara a cara y de forma individual no se hubieran comportado así con el argentino. Claro cuando el comportamiento no es impersonal, cuando tiene nombre y apellidos, uno es responsable de sus actos pero cuando lo hace el grupo, no.

En el caso de esta señora fallecida los comentarios aún eran más exagerados porque hacían alusión a la necrofilia (parafilia basada en la excitación sexual con cadáveres), sin embargo, desde el punto de vista forense no creo que se trate de una parafilia. Las necrofilias suelen ser ocultadas por sus actores puesto que son conscientes del rechazo y la censura social que producen. Si analizan el contenido de los mensajes, parece que el objeto es hacer daño a un personaje, su tío Miguel, a través de comentarios necrófilos con esta chica, madre, mujer fallecida.

El anonimato

El anonimato parece ser el factor disparador de este comportamiento, similar a las acciones de un soldado en la guerra o de un aficionado que insulta a un futbolista. Lo que ocurre en esta ocasión es que la ofensa se realiza desde el anonimato con una insinuación de necrofilia que es más atípica desde el punto de vista psicológico que sentirse amparado por el grupo y llamar «rabolechón» a Diego Armando y por lo tanto más extremo.

¿De verdad se valoran estas personas tan poco a nivel individual que necesitan el anonimato para expresarse? ¿De verdad están tan frustradas que necesitan recurrir a la necrofilia con una muchacha madre de dos criaturas para mostrar su agresividad?

Si ustedes lo piensan bien estos comentarios no deben entristecer a la familia de esta persona fallecida, deben entristecer a la familia de los anónimos comentaristas, puesto que se trata de alguien que no sabe expresar sus frustraciones, de alguien que no siente responsabilidad en sus acciones detrás de un comentario a través de las nuevas tecnologías. Lo atípico, lo llamativo, lo patológico del caso no es la necrofilia, puesto que sólo es el instrumento que alguien utiliza en forma irónica y ofensiva para mostrar odio. Lo preocupante de este comportamiento es que una persona se sienta tan frustrada y necesite el anonimato para insultar. Lo patológico es que alguien quiera hacer daño a un personaje a través de una persona. Es para hacérselo mirar, ¿no?