Los Goya apuntan al corazón

Esta noche el deporte nacional será despellejar la gala de los Goya en las redes sociales: #Goya2017 es el 'hashtag' oficial. La gran y eternamente polémica fiesta del cine español dará comienzo a las 22:00 horas y podrá seguirse por TVE-1. Sus responsables prometen que durará dos horas y media, pero la web de la cadena indica que terminará a la 1:00 horas. Se ofreció a los nominados la posibilidad de que enviaran sus agradecimientos por correo electrónico para sobreimpresionarlos en pantalla cuando subieran a recoger la estatuilla. Ante su negativa se optará por subir la música que interpretará en vivo la Film Symphony Orchestra, especializada en bandas sonoras. El show se alargará sin remisión: son 29 'cabezones' y solo uno tiene destinatario conocido, Ana Belén, merecidísimo Goya de Honor.

LAS CANDIDATURAS Mejor película 'Un monstruo viene a verme' 'Tarde para la ira' 'El hombre de las mil caras' 'Julieta' 'Que Dios nos perdone' Mejor director Juan A. Bayona 'Un monstruo viene a verme' Alberto Rodríguez ''El hombre de las mil caras' Pedro Almodóvar 'Julieta' Rodrigo Sorogoyen 'Que Dios nos perdone' Mejor actriz protagonista Emma Suárez 'Julieta' Penélope Cruz 'La reina de España' Bárbara Lennie 'María (y los demás)' Carmen Machi 'La puerta abierta' Mejor actor protagonista Eduard Fernández 'El hombre de las mil caras' Antonio de la Torre 'Tarde para la ira' Roberto Álamo 'Que Dios nos perdone' Luis Callejo 'Tarde para la ira' Dirección novel Salvador Calvo '1898. Los últimos de Filipinas' Marc Creuhet 'El rey tuerto' Nely Reguera 'María (y los demás)' Raúl Arévalo 'Tarde para la ira' Guión original 'Cien años de perdón 'El olivo' 'Tarde para la ira' 'Que Dios nos perdone' Guión adaptado 'El hombre de las mil caras' 'Julieta' 'Kiki, el amor se hace' 'Un monstruo viene a verme' Música original 'El hombre de las mil caras' Julio de la Rosa 'El olivo' Pascal Gaigne 'Julieta' Alberto Iglesias 'Un monstruo viene a verme' Fernando Velázquez Actor de reparto Karra Elejalde '100 metros' Javier Gutiérrez 'El olivo' Javier Pereira 'Que Dios nos perdone' Manolo Solo 'Tarde para la ira' Actriz de reparto Candela Peña 'Kiki, el amor se hace' Emma Suárez 'La próxima piel' Terele Pávez 'La puerta abierta' Sigourney Weaver 'Un monstruo viene a verme' Actor revelación Ricardo Gómez '1898. Los últimos de Filipinas' Rodrigo de la Serna 'Cien años de perdón' Carlos Santos 'El hombre de las mil caras' Raúl Jiménez 'Tarde para la ira' Actriz revelación Sílvia Pérez Cruz 'Cerca de tu casa' Anna Castillo 'El olivo' Belén Cuesta' 'Kiki, el amor se hace' Ruth Díaz 'Tarde para la ira' Dirección de producción '1898. Los últimos de Filipinas' 'El hombre de las mil caras' 'La reina de España' 'Un monstruo viene a verme' Dirección de fotografía '1898. Los últimos de Filipinas' 'La reina de España' 'Tarde para la ira' 'Un monstruo viene a verme' Montaje 'El hombre de las mil caras' 'Que Dios nos perdone' 'Tarde para la ira' 'Un monstruo viene a verme' Dirección artística '1898. Los últimos de Filipinas' 'El hombre de las mil caras' 'La reina de España' 'Un monstruo viene a verme' Diseño de vestuario '1898. Los últimos de Filipinas' 'La reina de España' 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas' 'Tarde para la ira' Maquillaje y peluquería '1898. Los últimos de Filipinas' 'El hombre de las mil caras' 'Julieta' 'Un monstruo viene a verme' Película de animación 'Ozzy' 'Psiconautas, los niños olvidados' 'Teresa eta Galtzagorri' Documental '2016. Nacido en Siria' 'El Bosco. El jardín de los sueños' 'Frágil equilibrio' 'Omega' Goya de Honor Ana Belén Sonido '1898. Los últimos de Filipinas' 'El hombre de las mil caras' 'Ozzy' 'Un monstruo viene a verme'

El escenario del hotel Madrid Marriott Auditorium vivirá un espectáculo más pobretón que en años anteriores. La nueva presidenta de la Academia, Yvonne Blake, ha prometido una gala austera, sin números musicales que demuestren lo mal que cantan y bailan nuestros actores. Dani Rovira repetirá como maestro de ceremonias por tercer año consecutivo. Jura que no mirará Twitter al día siguiente, escarmentado de las críticas hirientes que recibió el año pasado por parte de 'haters'. El cómico apuesta por no hacer sangre con los políticos, aunque alguna pulla le caerá al ministro de Cultura presente en la sala a cuenta del IVA del cine. El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, rogaba ayer que no se centrase el foco en «la crítica o el chiste» al Gobierno. Pablo Iglesias, Albert Rivera y Alberto Garzón posarán en la alfombra roja. Uno de los más buscados en la anterior edición, Pedro Sánchez, no aparecerá esta vez.

Regreso a 150 salas

Raúl Arévalo será probablemente el encargado de abrir la ronda de ganadores con el Goya al mejor director novel. También el último que suba al escenario a recoger el premio gordo a la mejor película por 'Tarde para la ira'. Su ópera prima como director ha barrido en los Premios Feroz de la crítica, los Forqué de los productores y los del Círculo de Escritores Cinematográficos. Ayer mismo su distribuidora, eOne, anunciaba que la cinta regresará a 150 salas sin conocer todavía si será la vencedora.

Arévalo firma un 'thriller' de venganza de una violencia seca y brutal, que saca provecho de unos ambientes de barrio que el actor de Móstoles conoce a la perfección. Hasta cinco de los actores de 'Tarde para la ira' optan a premio, incluida su pareja protagonista, Antonio de la Torre y Luis Callejo. El triunfo en los Goya otorgaría una nueva vida comercial a una película que se merece una taquilla más abultada que el millón de euros que consiguió en su estreno.

Eduard Fernández, el Francisco Paesa de 'El hombre de los mil caras', es favorito en las quinielas para el premio de interpretación. El sevillano Alberto Rodríguez bucea en las cloacas del Estado en una intriga que empata en número de candidaturas con 'Tarde para la ira' -once-, pero que no suena como favorita porque su autor ya vivió la gloria de los Goya con 'La isla mínima'.

Como mejor director, la lógica pide que Juan Antonio Bayona suba al estrado. 'Un monstruo viene a verme' es la principal responsable de que el cine español haya rebasado en 2015 la barrera de los 100 millones con una cuota de pantalla cercana al 20%. La excelencia de su acabado técnico tendrá como competidora a '1898. Los últimos de Filipinas', una dignísima producción de época que también se mereció mejor suerte en los cines. Tele 5, productora del filme de Bayona, no informará de los Goya en protesta por su patrocinador oficial, los perfumes Saphir, condenados por competencia desleal.

Pedro Almodóvar aplaudirá con ganas cuando probablemente Emma Suárez, favorita en su categoría, suba a recoger el Goya como actriz protagonista por 'Julieta'. Con siete nominaciones, la última película del manchego lo tiene complicado para convertirse en la triunfadora de la noche.