«Estamos mejor que nunca, con ganas de escenario, energía e ilusión»

Uno de los grupos de rock duro más emblemáticos de este país llega a Logroño hoy. Obús actuará en el Biribay Jazz Club a las 22.30. Las entradas anticipadas cuestan 15 euros y en taquilla, 18 euros.

-El día 21 de enero Obús reventó la sala La Riviera de Madrid. ¿Qué balance hace de este concierto?

-Fue un éxito, la gente lo pasó muy bien y estaba deseosa de ver a la banda. Nosotros dimos un concierto de casi tres horas y media. Estaba previsto que tocásemos treinta y cinco canciones pero ofrecimos dos más de sorpresa como una versión del tenor italiano Caruso.

-El concierto se grabó en audio y dvd. ¿Cuándo se publicará?

-En breve. De todas formas, será algo promocional. Lo pondremos en las redes porque lo que queremos es que la gente vea cómo está Obus, la puesta en escena, como nos encontramos física y psíquicamente...

-¿Cómo está Obus actualmente?

-Estamos mejor que nunca, con unas fuerzas y unas ganas de escenario únicas. Después de treinta y cinco años y con la edad que tenemos -yo soy sesentón- tenemos mucha energía, ilusión y la autoestima subida. ¿Por qué? Porque hay armonía, entre todos tenemos muy buena relación. Contamos con una base rítmica con gente joven (Fernando y Carlos) y eso aporta y se nota al tocar.

-Dos pesos pesados como Paco (guitarra) y Fortu, ¿cómo trabajan con los miembros más jóvenes?

-Estamos orgullosos de trabajar con ellos, es muy cómodo. Ellos aportan frescura y juventud y nosotros veteranía, profesionalidad y experiencia. El conjunto hace un cóctel muy bueno y eso lo nota el público que ve una banda con miembros de edades diferentes pero muy potente.

-¿Qué planes tiene Obús este año?

-Después de Logroño, el día 10 iremos a Huesca y el 11 tendremos el especial 35 canciones en Barcelona. En principio, con el formato de tres horas y media sólo tenemos dos fechas. Con el normal de hora y media o dos horas estaremos en casi todos los festivales del país, en la gira de salas, habrá algo en Iberoamérica y esperamos grabar un disco de estudio con Universal.

-¿Qué ofrecerá Obús en el concierto de esta noche en Logroño?

-Sobre todo, fiesta. Obús es una banda muy fiestera. Cuando estamos en el escenario lo damos todo, nos dejamos la piel. Tocaremos los temas más conocidos, los clásicos que quiere el público como 'Vamos muy bien', 'Dinero, dinero', 'Autopista' y algunas canciones sorpresa del repertorio de la gira de los 35 años.

-¿Qué ha supuesto para Obús la participación de Fortu en programas como 'Mira quien salta', 'Supervivientes' y 'Cámbiame'?

-Siempre que se hable de uno es bueno. No sé si ha sido bueno para la banda, pero para mí, si. No me refiero a lo económico, ha sido bueno porque me gusta la aventura, los retos y tengo que agradecer a Mediaset estas oportunidades. Hay que tener huevos para subirte a un trampolín de diez metros, tirarte y que no te rompas las costillas. Ahora vivo en Almería y salto en acantilados. Lo de 'Supervivientes' fue una experiencia única que no tiene precio. Iría otra vez con los ojos cerrados. Con el look de 'Cámbiame' me encuentro cómodo y las féminas me dicen que estoy más bonito (risas).

-Dice que le gusta la aventura y en su carrera ha tenido varias aventuras musicales. ¿Qué destacaría?

-He estado en otras bandas, además de Obús y Saratoga. También hice mi disco en solitario (Tras Tus Huellas, 2014) y ahora estoy escribiendo un libro. Si todo va bien quiero publicarlo el 23 de abril, que es la feria del libro y además mi cumpleaños. Soy una persona muy aventurera y siempre estoy aprendiendo. No quiero quedarme sentado frente al televisor haciendo zapping porque entonces pierdo mi vida y la vida es tan bella y bonita que hay que disfrutarla al máximo. Eso sí, hay que usar la vida no abusar de ella.

-¿Qué recuerda de los inicios de Obús con discos producidos por Tino Casal y colaboraciones del compositor Luis Cobos?

-(risas) Antes de hablar contigo estaba reunido con Luis Cobos y recordábamos los inicios. El primer disco de Obús lo grabamos en su estudio, Escorpio. Es un musicazo y colaboró con arreglos y teclados en nuestros dos primeros discos. Respecto a Tino Casal, fue un personaje único de este país como músico y como persona. Fue mi maestro, aparte de mi gran amigo. Me enseño mucho, era un gran estilista. Creó escuela y me remito al legado que dejó.

-¿Tiene algún mensaje para el publico que vaya al Biribay hoy?

-Que lo pasen bien, que lo tomen como una fiesta y que no se marchen después del concierto porque saldremos para estar con ellos. Tengo muchas ganas de ir a Logroño.