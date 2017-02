Organizaciones reclaman una bajada de precio en los fármacos innovadores

Dos campañas para un mismo objetivo han decido unir sus fuerzas. 'El precio de la vida' -campaña de Médicos del Mundo en ocho países- y 'No es sano' -una alianza de organizaciones médicas y sociales- quieren que los medicamentos más punteros no sean tan caros y pongan en apuros a las administraciones públicas. «No puede ser el mercado quien marque las condiciones del juego», indicaron ayer en un comunicado conjunto. Reclamaron a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que use todos los «medios jurídicos» para que disminuya «drásticamente» el precio de los medicamentos y que introduzca las medidas de transparencia en todo «el proceso de la I+D médica». El objetivo, afirman Médicos del Mundo, Oxfam, Organización Médica Colegial y OCU, entre otros, es «asegurar la sostenibilidad económica y la eficiencia del sistema público español».

Recordaron que con los fármacos de hepatitis C, los «altísimos precios de estos tratamientos novedosos estaban forzando a las administraciones o bien a limitar el número de pacientes que podían recibirlos o bien dedicar ingentes cantidades de sus presupuestos».