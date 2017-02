«Mi carrera ha sido un camino de obstáculos»

'Mánchester frente al mar' es la película que ha lanzado a Casey Affleck, el hermano pequeño de Ben, a la carrera de los Oscar. Dirigida por Kenneth Lonergan, la película narra el drama de Lee Chandler (Affleck), un hombre atormentado que deberá hacerse cargo de su sobrino tras la muerte de su hermano.

¿Este personaje exigió una preparación especial?

Sentía la presión de la responsabilidad, quería estar a la altura del papel. Es difícil encontrar una buena película, mucho más un personaje de estas características. La profesión demanda que estés preparado emocionalmente, ese es el verdadero reto. Me gusta concentrar mi esfuerzo en los sentimientos, en disfrutar y tomar ventaja de lo que el personaje puede ofrecerme a mí.

La película se desenvuelve con los saltos en el tiempo. ¿La estructura es tan importante como el contenido?

Sí, porque la sorpresa mantiene la tensión. Creo que el director entiende bien el caos que rodea la vida humana. El peso del dolor que siente el personaje da forma a la historia de la película. Es una combinación de estructura y argumento.

¿Cómo entiende al personaje?

Es un hombre valiente ahogado por la responsabilidad. Un tipo torturado. No busca la redención, es alguien que no ha procesado el duelo y carga día a día con todo ese peso.

¿Cómo elige sus personajes?

Para mi es importante que el guión me despierte curiosidad, encontrar esos elementos que me asustan, me animan o excitan. Luego, después del guión, depende del director. No hay que olvidar que el cine es un medio que depende siempre del cineasta. Mi carrera ha sido un camino lleno de obstáculos y, en ocasiones, he tenido que hacer una película para pagar mis cuentas.