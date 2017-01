Campaña para salvar Doñana, La Albufera y el Delta del Ebro

SEO BirdLife, la principal organización ornitológica española, ha puesto en marcha una campaña que pretende concienciar a las administraciones públicas y a los ciudadanos de que se está ante la última oportunidad de evitar la desaparición de los tres principales humedales: las marismas andaluzas de Doñana, La Albufera valenciana, y el tarraconense Delta del Ebro.

Se trata, segun su directora, Asunción Ruiz, de «una voz de alarma, de un SOS», porque asegura que la sobreexplotación de las aguas y los vertidos, a los que los responsables políticos no ponen solución, «han colocado a estos tres espacios de altísimo valor ecológico contra las cuerdas» y, salvo que se adopten actuaciones urgentes, «están entrando en un punto de no retorno». «Decimos ¡basta ya! porque no podemos esperar ni un año más», añadió.

SEO explicó que estos tres humedales, que suman el 25% de todas las aves acuáticas que invernan en España (unos 600.000 ejemplares) y donde se reproducen unas 60.000 parejas de centenares de especies en primavera, se encuentran en un estado de conservación «muy desfavorable», como el 80% del resto de humedales, y ponen en serio peligro la conservación de las aves.