Moccia quiere a Mario Casas para una nueva película

Federico Moccia (Roma, 1963) es un hombre paciente. Escribió 'A tres metros sobre el cielo' a principios de los noventa, pero no vio un céntimo hasta casi una década después. «Iba entregando ejemplares con la moto», recuerda el escritor. Ninguna editorial quiso publicarlo, hasta que un productor se fijó en el proyecto y el 'fenómeno Moccia' comenzó con el primer libro y una película en 2002. Ocho años más tarde, Fernando González Molina dirigía la versión española. «Tuvo mucho más éxito que la versión italiana en Europa», añade Moccia. Para el escritor, el culpable fue Mario Casas, que protagonizó 'Tres metros sobre el cielo' (2010) y 'Tengo ganas de ti' (2012). «Es un actor fantástico y no me importaría que volviera a hacer el papel», dice el escritor, que acaba de publicar 'Tres veces tú' (Planeta), la novela que acaba con las incógnitas de las relaciones entre Babi, Step y Gin. Estos dos últimos viven juntos, esperan un hijo y la vida profesional les sonríe: la productora de Stefano, que roza la treintena, tiene éxito y Ginevra hace pequeños papeles con actriz. En cambio, el matrimonio de Babi -ilustradora para niños- con Lorenzo pasa por momentos difíciles, que se incrementan por las dudas de la paternidad de Massimo, el hijo de la pareja. «Ha sido el libro más difícil por las expectativas que tenían los lectores», explica el escritor, que solo en España ha vendido 2,5 millones de ejemplares de su obra.