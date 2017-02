«La estructura en páginas era una gran limitación de las partituras»

La tecnología no se detiene ante ningún ámbito, ni siquiera la música es ajena a los avances técnicos. Así, el Conservatorio de La Rioja acoge esta tarde (18.30 horas) una conferencia-demostración de Blackbinder, un sistema que traslada las tradicionales partituras del papel al soporte digital de las 'tablet'. Uno de los responsables de la 'start-up' creadora, el músico pamplonés Carlos Piñuela, explica qué es y cómo funciona este proyecto.

- ¿Qué es Blackbinder y con qué objetivo nace?

- Es un sistema integral de trabajo con partituras. Como profesor y titular de guitarra, me he dado cuenta de que en el mundo de la música no se ha aplicado la tecnología que se está imponiendo en muchos ámbitos de la vida. Por eso, y buscando una solución al trabajo de los músicos con partituras, surge este proyecto. Blackbinder es un sistema en el que reproducimos todo el flujo de trabajo con partituras, desde la adquisición o la compra de una partitura por parte del músico hasta sus interpretaciones en directo, ya sea en un examen o en un concierto, sin olvidarnos del proceso intermedio de las partituras: compartirlas, hacerles anotaciones, estudiarlas, clasificarlas...

- ¿Y qué mejoras aporta Blackbinder al sistema tradicional?

- Sobre todo en lo que innovamos es en el hecho de que nuestras partituras, al no estar en papel, no tienen el formato página. Para mí, la música no es algo estructurado en páginas, sino un hecho lineal en el que figura dónde empiezo a interpretar y dónde acabo. Pero la estructura en páginas es una gran limitación que teníamos con el formato papel. Por eso, Blackbinder innova al prescindir del formato página.

Mediante 'scrolling'

- ¿Y cómo lo hace?

- La partitura discurre por la pantalla en un 'scrolling' vertical u horizontal de forma que la música se va presentando según la va necesitando el músico. El tempo (o ritmo) se puede establecer de varias maneras: la propia partitura puede llevarlo incorporado con una indicación orientativa, pero también el sistema permite que el músico en todo momento pueda cambiar el tempo incluso cuando está tocando. Además, estamos trabajando en una nueva versión en la que la propia aplicación detecta el tempo y te sigue.

- ¿Qué supone para un músico estas mejoras?

- Llevar el trabajo de las partituras, que es muy duro para los músicos, a un entorno digital primero nos facilita todas las ventajas de la tecnología. Es decir, poder disponer por ejemplo de todo tu fondo de partituras en un único dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento; permite el trabajo sincronizado con una orquesta o con el público... Pero el aspecto más destacado es poder olvidarte del soporte papel, que exige hasta ensayar los pasos de página.

- Una coordinación para pasar la página que no será fácil, ¿no?

- Hay que buscar el momento justo para darle la vuelta a la hoja e incluso los pianistas cuentan con una persona que se levanta cada poco para pasar la página. Todo esto altera y desconcentra mucho al músico, porque es algo extramusical, algo a lo que nos obliga el propio soporte de la partitura analógica. Con este sistema, eso no ocurre ya que es la partitura la que te sigue a ti. Es difícil explicarlo con palabras pero se asemeja al 'telepromter' que usan los presentadores de televisión.