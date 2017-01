Battaner reivindica el papel de los diccionarios para proveer «comprensión»

Carmen Iglesias, Margarita Salas, Inés Fernández Ordóñez, Soledad Puértolas, Carme Riera, Aurora Egido y Clara Janés. Son las siete mujeres que se sientan en los sillones de la Real Academia Española (RAE). Desde ayer, este pequeño número aumentó con Paz Battaner. Ocho de 46 asientos posibles. La filóloga y lexicógrafa leyó ayer en la docta casa su discurso de ingreso para ocupar el sillón 's', donde cubre la vacante de José Luis Pinillos, fallecido en noviembre del 2013. El psicólogo y profesor vizcaíno fue el único ocupante de este sillón desde su creación en 1988 hasta que la profesora salmantina (1938) fue elegida el 3 de diciembre del 2015 para ocupar la silla. Su candidatura fue presentada por los académicos Ignacio Bosque, Margarita Salas y Miguel Sáenz.

La lexicógrafa y doctora en Filología Románica, catedrática -ya jubilada- de Lengua Española en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dedicó su discurso a la herramienta fundamental para que cualquier persona que hable comprenda el significado de sus palabras. «Mi quehacer ha sido despertar interés, curiosidad y gusto por la lengua española en los estudiantes que he tenido. Se la he presentado en los mejores textos; no concibo enseñar lengua sin la mejor literatura. Me he considerado una hablante más entre los cientos de millones que usan la lengua española en el ancho mundo», explicó esta discípula de Antonio Tovar, Fernando Lázaro Carreter, Emilio Lorenzo o Zamora Vicente. La profesora Paz Battaner, «hablante anónima y responsable», explicó en su discurso, 'Algunos pozos sin fondo en los diccionarios', que ha procurado ser fiel a los preceptos fundacionales de la RAE. «No enmendar ni corregir, sino solo explicar, aclarar, apreciar, cuestionar voces, frases, locuciones».

A través de una serie de palabras -«sorpresa, emoción, gratitud, entusiasmo, disposición, incluso misericordia y perplejidad»- intentó explicar los sentimientos que le invaden y reivindicar el papel de los diccionarios a través de «palabras muy comunes, pero que son puro invento, pura creación humana: palabras que nuestra especie necesita para inventarse la vida, para acompañar y dar orientación a la vida, para otorgar estatus de realidad a esa vida».

Ignacio Bosque afirmó que la profesora salmantina lleva sesenta años «persiguiendo palabras»

Estas palabras, tal como explicó la nueva académica, «son un gran número de sustantivos que los diccionarios generales monolingües tienen que describir: los sustantivos que no presentan un referente físico o material en su primera acepción lexicográfica». En definitiva, son lo que denominó Battaner los «sustantivos abstractos». «La información guardada en los diccionarios merece ser tenida en cuenta porque ahora tenemos mucha más información. No basta solo con la información: cualquier explicación o cualquier demostración necesitan comprensión. Los nuevos diccionarios tiene que proveer comprensión de lo expresado e indicaciones para el uso afortunado de cada unidad», apunto la nueva académica.

En su respuesta de bienvenida, Ignacio Bosque resaltó la intensa actividad docente e investigadora de Battaner, quien «lleva casi sesenta años persiguiendo las palabras, tratando de captar sus matices y de escudriñar sus misterios, pero también trabajando para captar su organización interna, para poner un poco de orden en los sistemas conceptuales que las palabras conforman en nuestra cabeza, a la vez que en nuestra sociedad».