«La ILP taurina no va contra nadie, sólo queremos que se proteja la libertad»

«La ILP taurina no va contra nadie ni quiere imponer nada a ninguna persona o entidad; sólo pedimos con esta iniciativa que se reconozca en La Rioja que es un patrimonio cultural tal y como recoge la Constitución Española y la Ley que la declara patrimonio cultural de España». Esta es la base de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) promovida por el conjunto de las asociaciones taurinas de La Rioja y que será tomada en consideración por los grupos políticos en el Parlamento de La Rioja.

Alejandro Lerena, presidente de la peña 'El Quite', explica que aunque se solape en el calendario con la ILP promovida por APA-Rioja, «la realidad es que ni queremos competir con ella ni surge como respuesta, ya que nosotros comenzamos mucho tiempo antes a darle forma tanto al articulado como a la manera de lograr las firmas necesarias».

Salvador Arza, presiente de la Federación Taurina de La Rioja, subraya la filosofía de su propuesta: «Entendemos la tauromaquia como un conjunto de actividades que giran alrededor del toro bravo, que forman parte de nuestra cultura y que las instituciones deben proteger, difundir y promover. Nada más que eso. Nosotros no nos situamos moralmente por encima de nadie ni pedimos que se prohíban manifestaciones que no nos gustan. Es más, en esta ILP tampoco se acompaña con ningún tipo de petición económica ni nada de eso. Sólo que se respete y se cumpla la ley».

Conchi Martínez, presidenta del Club Taurino Logroñés, cree que el debate que se ha creado en torno a los toros atiende a un afán maniqueo: «En la ILP 'animalista' no se prohíben directamente las corridas, pero se las excluye de la sociedad, se impide a los niños asistir o formar parte de las escuelas taurinas. Eso choca frontalmente con nuestro ordenamiento jurídico y, además, supera el marco competencial del Parlamento de La Rioja. Y no sólo me refiero a las cuestiones taurinas de dicha ILP, sino a buena parte del resto de su contenido, tal y como se puso de relieve con el informe de la letrada del Parlamento».

Libertad

Alejandro Lerena ahonda en la cuestión de la libertad: «Es que el toreo es cultura y como tal está reconocido en nuestras leyes primordiales. La libertad parte del respeto a la ley y también a los derechos de las minorías. Nosotros reclamamos que el Parlamento de La Rioja y las fuerzas políticas que nos representan mantengan una mínima coherencia con el ordenamiento jurídico emanado de las Cámaras elegidas por todos los ciudadanos».

Los tres son optimistas en cuanto al voto de los grupos en la toma de consideración en el Parlamento: «Si son coherentes con lo que hicieron antes tendrán que hacer lo mismo ahora. El PSOE votó a favor de la toma en consideración por ser una iniciativa de carácter popular pero su portavoz fijó posición negativa en cuanto al tema de los toros; Ciudadanos y Podemos también votaron a favor. Nosotros esperamos que PP, PSOE y Ciudadanos se muestren a favor de la toma en consideración; si esto sucede así ya veremos lo que pasa después en su aprobación».

A la presidenta del Club Taurino al igual que a Salvador Arza le molesta que se politice de esta manera la fiesta taurina: «Nunca habíamos vivido algo así. Los toros son un patrimonio cultural y social que supera de largo cualquier ideología política. Me parece ridículo que porque una persona sea aficionada se la identifique con una u otra corriente. En La Rioja hay ayuntamientos de izquierdas que dan toros desde hace muchos años sin ningún tipo de complejo. Lo que pasa es que desde hace un tiempo hacia esta parte se ha elevado esa bandera antitaurina como una parte más de un determinado color político y eso lo ha transformado todo».

El presidente de 'El Quite' reivindica una parte del toreo que no tiene que ver directamente con las corridas: «Es impresionante la cantidad de actos culturales ligados con la tauromaquia que organizan las diferentes asociaciones taurinas de La Rioja: música, literatura, cine, cursos de verano en la Universidad de La Rioja. Estamos muy vivos y vamos a defender nuestra cultura».