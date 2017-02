CONTRA LA CRISPACIÓN, BUENA CARA

Creo que les he contado más de una vez, y en este mismo espacio, la descripción que hizo un gran santo del siglo XVI, Vicente de Paúl, de otro gran santo, el que fue obispo de Ginebra, Francisco de Sales, de quien llegó a decir lo siguiente: «¡Qué bueno tiene que ser Dios viendo lo bueno que es el obispo Francisco!».

Mira por dónde este tal Francisco es el patrono de los periodistas, de los que nos dedicamos a la noticia, la información, la comunicación. Gente variada, inquieta, muy cercana a menudo a la aventura y también a la farándula. La fiesta del patrono la venimos celebrando, primero en la iglesia de San Bartolomé, frente por frente de la sede de la Asociación, como se merece, y luego en la misma sede, como debe ser, con un buen vino riojano y un recuerdo especial para los compañeros que se jubilan.

Pero a lo que voy. Nuestro patrono no supo nunca lo que era un teletipo, un cícero, una linotipia, una mancheta, o un micrófono, como tampoco supo nunca lo que era -y es- un reportaje, una entrevista, un editorial, un largometraje. Ni falta que le hizo para llegar a ser el gran comunicador que fue. Todos estos elementos son de hoy, o de ayer si me apuran, o de finales del XIX si me apuran más todavía, con lo que de ninguna manera podían estar al alcance de un ciudadano que vivió mediado el siglo XVI, por muy obispo que fuera, o por muy francés residente en Suiza que fuera. ¿Qué escribió en concreto nuestro héroe? Un tocho de veintitrés capítulos y cientos de páginas que tituló 'Introducción a la vida devota' y que le hizo más que famoso en su tiempo, Y sobre todo, 'buzoneó' que diríamos hoy miles de sueltos que le dieron un gran resultado en su careo con los calvinistas y protestantes reformados.

Volviendo al libro que le hizo más famoso, les diré como dato para curiosos que la traducción al castellano corrió a cargo de Francisco de Quevedo y Villegas. Les suena, ¿verdad? Se trata de un libro que rezuma serenidad, suavidad y, lo que más llama la atención en una obra de este cariz, optimismo, al mismo tiempo que firmeza, claridad y exigencia. En este libro Francisco muestra lo qué él llegó a ser, un amigo persuasivo de sonrisa atractiva, que tiene el convencimiento -ya que lo vivió- de que la santidad es algo asequible, amable y al alcance de todos. ¿Condición? ¡Querer!

Dicho lo dicho, debo confesar que me siento muy orgulloso de tener como patrono, valedor ante el Altísimo, a un señor que de genio fuerte, brusco y aun violento, pasó a ser un hombre sonriente, cercano, comprensivo, y aun dulce y cariñoso. Y a fe que se lo curró para un cambio de tales magnitudes. Dicen los que lo conocieron que tenía un genio sencillamente horroroso. Pero, amigos míos, a base de esfuerzo, de poner buena cara, de sonreír, de vencerse, consiguió llegar al talante y a la condición que tanto llamó la atención de otro esforzado de su tiempo, Vicente de Paúl, que dio su vida por los pobres.

Y que conste que Francisco de Sales vivió un tiempo y unas circunstancias nada fáciles. Simplemente les diré como dato indicativo que a los calvinistas los 'combatió' a base de estudio, cambio de impresiones, cercanía y dulzura, mucha dulzura. Y eso que, por aquellos días, Miguel Servet, español universal donde los haya y descubridor de la circulación de la sangre, fue quemado vivo en la hoguera por los calvinistas y los secuaces de Zwinglio, por ser fiel a sus ideas. Ya se ve que esto de la hoguera se dio en todas las casas y en algunas a calderadas.

Toda esta semana pasada muchos católicos hemos rezado para que la unidad entre los cristianos llegue un día a ser realidad. Francisco de Sales es un pionero en esta tarea o, como ha afirmado el Papa Francisco recientemente, en esta «asignatura pendiente, una de las más difíciles que tiene hoy la Iglesia católica y las otras confesiones cristianas más importantes». Pues a ello. A rezar, a estudiar, a poner buena cara y a respetarse. Cierto que habrá que dar muchos pasos hasta el abrazo final, pero con la esperanza de que Dios no se deja vencer en generosidad, atendamos y recemos por nuestros hermanos separados y la unidad de los cristianos bajo un solo timonel, Pedro. No lo olvidemos.