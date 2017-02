«No sé hacer teatro de mentira»

«Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro». La célebre cita de Einstein, entre humorada mordaz y teorema irrefutable, va a ser demostrada empíricamente en 'Idiota'. De la factoría Kamikaze Producciones, que en verano abrió como propio el madrileño Teatro Pavón con esta tragicomedia de Jordi Casanovas dirigida por Israel Elejalde, llega hoy al Bretón (20.30 h.) precedida de buenas críticas y no poca expectación.

LA FUNCIÓN 'Idiota', de Jordi Casanovas. Director: Israel Elejalde. Intérpretes: Gonzalo de Castro y Elisabet Gelabert. Producción: Kamikaze. Teatro Bretón, 20 30 h. Localidades: a 20, 16, 12 y 8 (espectáculo audioaccesible).

Junto a Elisabet Gelabert en el papel de psicóloga de un solo aparentemente inofensivo experimento sociológico remunerado, Gonzalo de Castro (Madrid, 1963) en el papel de idiota propiamente dicho. Pero ni más ni menos que cualquiera; si algo se puede contar sin destripar esta obra que comienza como comedia y cambia bruscamente a thriller psicológico es que el espectador podrá verse reflejado en el dilema de fondo que plantea: ¿Hasta qué punto podemos llegar a ser idiotas?

-Describa 'Idiota'.

-Es un meteorito. Es una reflexión sobre el hombre moderno con un texto magnífico de una autor catalán con gran futuro. Son solo dos personajes en una comedia disfrazada de thriller, o un thriller disfrazado de comedia... En el fondo yo creo que es una tragedia sobre quiénes somos, cuánto mandamos en nuestras propias vidas y quiénes manejan los hilos realmente.

-Todos llevamos un idiota dentro y algunos muy a flor de piel...

-Sí, hay quien no tiene que esforzarse demasiado.

-... Pero este no parece un 'idiota' en el sentido peyorativo, sino alguien engañado por la vida.

-Es un idiota por torpe, por soñar lo que no debía, por tener esperanzas, porque sus ilusiones no se cumplen, porque es un hombre sensible que simplemente no ha pensado dos veces las decisiones que ha ido tomando en la vida.

-¿El drama pilla a traición?

-Al comenzar la función parece que va a ser reír y reír. Pero, de pronto, en dos frases se hace el silencio, el gesto del espectador se congela y la risa se convierte en mueca. Entonces entramos en tensión a base de apretar las tuercas al personaje y llevarle a una pesadilla engañado con una zanahoria, la promesa de un premio que le ayudaría a librarse de su mísera vida.

-¿También a usted le aprieta las tuercas esta obra?

-Lo cierto es que no he tenido que ir muy lejos a beber agua para saciar esta sed. Cualquiera se va a sentir identificado ante este pobre idiota que solo quería una vida mejor. Esta obra es muy conveniente y necesaria ahora porque hay mucha gente pasándolo mal, y no hace falta que yo explique nada más.

-¿Era el actor ideal para este papel que requiere dominar registros tan diferentes?

-Yo creo que nado bien en aguas saladas y turbias y en aguas dulces y limpias. Este personaje necesita dominio de la comedia y también mucha fragilidad y me halaga que hayan pensado en mí para hacerlo. Yo no sé hacer teatro de mentira. Esta profesión me ha dado ocasión de aprender mucho equivocándome mucho.

-Transmite cierta desesperanza. ¿También usted se siente estafado por la vida?

-Yo he visto cumplidos muchos de mis sueños pero también veo muchas cosas tristes y decepcionantes. Supongo que forma parte de la vida. Pero, francamente, si el futuro era esto, es una auténtica mierda.

-Kamikaze son gente de compromiso con el teatro.

-Son de los que saltan al agua sin salvavidas, sí. Miguel del Arco, Aitor Tejada, Jordi Buxó y el propio Israel Elejalde tienen ya una importante trayectoria y ahora se han atrevido a gestionar el Pavón en años de vértigo. Eso es abrir una ventana a la vida. Yo estoy feliz de estar con ellos en esta aventura.

-Para Elejalde es su segunda dirección [después de 'Sótano']. ¿En qué se nota que es actor director?

-Hay que ser actor para poder dirigir bien y él ha tenido a José Luis Gómez como maestro y al propio Miguel del Arco.

-¿A usted no le interesa dirigir?

-No, a mí ese disparo no me ha dado todavía. A mí me gusta el escenario.

-¿Qué tiene de especial el teatro?

-Lo mayúsculo del teatro es que el actor está realmente ahí. Y, al mismo tiempo, desapareces. Yo, cuando estoy en el escenario, estoy transmutado en otra cosa. Esa experiencia solo la da el teatro.

-'Las furias', que es una película muy teatral, muy 'kamikaze', es muy reciente, pero ¿hace menos cine del que quisiera?

-Infinitamente menos. No sé qué pasa que el cine no me quiere.

-Pero es un actor muy popular. ¿Gracias a la televisión?

-La tele hay que hacerla para poder vivir y eso que ha cambiado mucho, aunque no todo para bien.

-¿Está en manos de las audiencias?

-Está de rodillas ante las audiencias.

-¿El público siempre tiene razón?

-No, pero tampoco estamos nosotros para dar o quitar razón a nadie.

-¿No hay un abismo entre el oropel de las grandes galas y la situación real de esta profesión?

-Sí, pero ese es el mercado. El espectáculo forma parte de este oficio, pero es cierto que hay gente que nunca puede trabajar en nada o tener un sueldo digno o una carrera... Debería haber trabajo para muchos más y buscar la calidad y no solo la cifra, si no esto es un coladero de terror.

-¿Se imagina una reproducción digital de Gonzalo de Castro quitándole un papel?

-¡Nooo! Espero no llegar a ver eso nunca [risas]. Bastante tenemos ya con tanta mierda enlatada. Por favor, defendamos siempre el talento.