«Las empresas quieren resultados a corto o medio plazo, no a medio o largo»

Durante esta semana se ha celebrado en Logroño la Fiesta de la Publicidad, organizada por la Asociación de Empresas de Comunicación de La Rioja (A CREAR). La presidenta de la reactivada entidad de la Federación de Empresarios de La Rioja es la periodista Lola Zuazo, responsable de la empresa de comunicación Código Zeta.

¿Por qué es importante la publicidad?

Porque es una forma de comunicación, utiliza sus mismas técnicas y tiene sus mismos fines. Trata de llegar a las personas con un mensaje o de vender un producto buscando su público. La publicidad es el arte de saber hacer eso, con un método o estrategia que obedezca a la búsqueda del éxito.

LA FRASE «El cliente pide que la publicidad sea efectiva, pero, además, debe llamar la atención, ser diferente»

¿Es complejo convencer a las empresas de que la publicidad no es un gasto sino una inversión?

Cuesta un poco. En las empresas que no se conoce la publicidad hay que hacer una labor casi de apostolado, decirles algo que no conocen, aunque eso es muy raro. En general no es difícil, quizá lo sea la tecnología, los nuevos soportes, lo que pueden traer las redes sociales. Las empresas lo que quieren es resultados a corto o medio plazo y la comunicación trae resultados a medio o largo plazo: coherencia, fidelidad del público, los valores de la marca... Pero cuando lo ven y funciona, se lo creen y lo hacen propio.

¿La publicidad debe ser efectiva, ingeniosa o las dos cosas?

Las dos cosas. El cliente pide que sea efectiva pero, además, debe llamar la atención, ser diferente e ingeniosa. Hay técnica, pero hay que respetar unos pasos. El receptor tiene que quedarse con el anuncio, pero también, y sobre todo, con el mensaje.

¿Una alta repercusión de un anuncio siempre conlleva el éxito del producto o no tiene por qué?

Si se ha hecho 'viral' por lo que tú buscabas, es un éxito. Tienes que pretender cumplir los objetivos de la empresa y lograr la repercusión, pero puede suceder lo contrario, que algo es segundo plano pase al primero. Si hay mucho ruido en una campaña publicitaria, y se consigue lo que buscabas, ese es el éxito, pero debe haber un método detrás. Que hablen de ti, aunque sea mal, en este caso no funciona porque puede provocar una mala imagen o reputación que después hay que recomponer.

¿Por qué resucitó A CREAR?

Con la crisis, muchas empresas se habían redimensionado, cambiado su estructura o desaparecido. Hubo una revolución en la comunicación y se han atomizado los servicios con nuevos trabajadores autónomos muy especializados. Este es el escenario actual y no tenía representación. Había que darle profesionalización y nos hemos unido como sector para exigir recursos y defendernos.