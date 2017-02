«Hoy lo revolucionario es ser honrado»

«Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles». Como Bertolt Brecht, Raimundo Castro (Torremocha, Cáceres, 1955) también habla a los hombres futuros. Se diría que con una cierta rabia, como persona comprometida con el dolor del pasado y con sus ideas de siempre, pero también con la irrenunciable confianza del idealista en el futuro. Su libro 'Los imprescindibles', que hoy presenta en Logroño (Espacio Santos Ochoa, a las 19.30 h.) es, como advierte el subtítulo, 'la novela de los últimos maquis'. Pese a todo, pese a la dictadura, pese al olvido, pese a la Transición y el conformismo, pese a la crisis y el desencanto, este periodista de larga trayectoria y escritor latente, conserva la esperanza en el ser humano: «Lo revolucionario hoy es ser honrado».

Periodista con vocación literaria.

De joven quería ser novelista y con 23 años publiqué 'La quema', una novela sobre la Transición. No estaba mal, pero me di cuenta de que la literatura es mucho más. Valle Inclán, con su sentido del humor, advertía de que el deber de todo escritor es matar de hambre a su familia [risas]. Así que yo, para evitarlo, me dije: mejor me hago periodista y así al menos comemos.

Guerrilleros Memoria histórica Periodismo «Los miembros de la Resistencia fueron héroes en Francia, en cambio los maquis aquí, bandidos» «La Transición no ha hecho justicia. Lo que empezó siendo una concesión terminó siendo renuncia» «Hubo un tiempo en que soñábamos y contábamos verdades, pero hoy se mueve todo por intereses»

Quince años tras los maquis.

Los borraron del mapa y de la memoria y había que recuperarlos. Heredamos el miedo de nuestros padres a la política, heredamos el silencio por miedo a la represión. Yo tardé cuarenta años en saber que en mi pueblo había habido muertos porque todo el mundo callaba. Había miedo y había interés político.

¿Dónde hubo y dónde no?

Yo pensaba que había habido maquis solo en las regiones montañosas, en Asturias, en los Pirineos, Galicia, León... Pero resulta que una de las guerrillas más fuertes estuvo en Extremadura, también en Córdoba, en Cádiz... Hubo miles en casi toda España. En cambio, La Rioja es una de las pocas provincias donde no.

Y se manipuló la información para hacerlos ver como bandoleros.

Sí, de hecho en su día se les aplicó la ley de bandidaje. Franco retiró al Ejército que los combatía como guerrilleros que eran y puso a la Guardia Civil a perseguirlos como bandidos para dar la impresión de que era un problema de orden público. Y aún hoy en los archivos policiales y judiciales siguen siendo bandoleros con noventaypico años que tienen los pocos que viven.

¿Por ejemplo?

Esperanza Martínez, de Zaragoza, que perteneció a la Asociación Guerrillera de Levante y Aragón. Y Quico Martínez, compañero del mítico 'León del Bierzo', Manuel Girón, al que dieron por muerto varias veces. Quico era un chaval de doce años en la Guerra Civil y después actuaba de enlace con las maquis. Cuando lo detectó la Guardia Civil tuvo que echarse al monte. Hoy estos supervivientos viven con una pensión mínima. Yo quiero ayudarles con esta novela como ellos me ayudan a mí a reflexionar sobre la dignidad humana, lo que ellos representan. Ahora son guerrilleros contra el olvido.

¿Se les temía en los pueblos?

Al contrario. En los pueblos era donde encontraban la ayuda de familiares y amigos. Si aguantaron hasta el 55 es porque les apoyaba el pueblo. Es como los guerrilleros de Sierra Morena que combatieron a Napoleón y luego fueron perseguidos por Fernando VII. Franco hizo lo mismo.

¿Es admiración romántica?

Para mí son mis héroes sin capa. Yo empecé a oír hablar de ellos con 25 años sin saber que también en mi tierra había habido tantos y tan buenos como 'el Francés'.

'Los días del pasado', la película de Saura...

... Con Antonio Gades y Marisol.

... Comienza con una cita bíblica: «Las arenas del mar, las gotas de lluvia y los días del pasado, ¿quién podrá contarlos?»

Y en 'Silencio roto' [de Montxo Armendáriz] se cita a Brecht: «¿Habrá que cantar en los tiempos difíciles? En tiempos difíciles habrá que cantar sobre los tiempos difíciles».

También 'Los imprescindibles' cita a Bertolt Brecht.

Sí. Aunque se dice que nadie somos imprescindibles, ellos sí lo eran. Y otros muchos lo son también. Los maquis de hoy son los voluntarios de las ONG, los médicos sin fronteras... Y también un grueso de la sociedad que se niega a seguir la corriente de corrupción y de indignidad. En estos momentos lo revolucionario es ser honrado. Un hombre honrado pone patas arriba el sistema.

Contar esta historia, más que memoria es justicia histórica.

Mis perdedores son vencedores morales. Son derrotados por una causa. Los vencedores ya tienen muchos que escriban sobre ellos y suelen mentir para dejarles contentos.

Se suele olvidar que los españoles que combatieron el franquismo fueron los primeros en combatir el fascismo en Europa.

De hecho, la Resistencia en Francia eran héroes, en cambio los maquis aquí, bandidos; una injusticia.

En la novela es un veterano quien cuenta sus recuerdos a una joven participante del 15M. ¿Es su forma de vincular aquella lucha a la actualidad o de decir que antes hubo otros que lucharon por la libertad?

Sí; les deben... les debemos mucho. La Transición ha sido olvidadiza y no ha hecho justicia para evitar conflictos. Gerardo Iglesias decía que empezamos evitando hablar de los guerrilleros por no provocar tensión social y lo que al principio fue una concesión lo convertimos en una renuncia. Hoy debemos recuperar esa memoria porque es esencial para la democracia.

Hoy no hay que echarse al monte, sino a la calle.

Es importante que el espíritu del 15M y las mareas se institucionalice pero sin dejar las calles, que es el debate que tiene ahora Podemos e incluso el PSOE. Los políticos o están en la calle o seguiremos igual. Todo eso va dentro de un paquete de reforma constitucional que todo el mundo sabe que es necesario, de reforma ética contra la corrupción... Hay buena voluntad por parte de la izquierda al menos, pero va lentísimo. La derecha dice que sí, que sí, pero nunca hace nada.

¿Y los periodistas?

Hubo un tiempo en que soñábamos y contábamos bastantes verdades, pero hoy se mueve todo por intereses. Pero vendrán otros periodistas nuevos que encontrarán su forma de pelear. Ya les toca a ellos.