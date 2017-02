El Papa pide a Abilio Martínez en su audiencia «que esté al lado de los más necesitados»

LOGROÑO. «Ví al Papa Francisco muy cercano y al corriente de mi nombramiento, y mostró un conocimiento impresionante del estado de la Iglesia española y me pidió que estuviese al lado de todos y cerca de la gente con necesidades». Con estas palabras resumía ayer el nuevo obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, su encuentro con el Papa, que tuvo lugar el miercoles en el Vaticano.

Su Santidad el Papa Francisco recibió a media mañana del día 25 al hasta ahora vicario episcopal de Pastoral de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, Abilio Martínez Varea, tras su nombramiento como nuevo obispo de la diócesis de Osma-Soria. El encuentro con el prelado riojano se incluía en la audiencia general, «donde recibió a los nuevos obispos electos», informó Martínez Varea.

«Tuve la ocasión de charlar personalmente con el Papa. Y me comentó que había leído una entrevista que publicó la revista 'Vida Nueva' sobre mi persona. Me sorprendió que Su Santidad estaba muy al corriente de todo, sabía incluso mi destino, Soria», dijo Abilio Martínez .

«El Papa me dijo que soy todavía muy joven, y que debía seguir siendo joven»

«Es asombroso que tuviera un conocimiento tan directo de mi nombramiento y de la realidad de la diócesis de Soria, ya que la conocía perfectamente. Y se acordaba incluso de declaraciones que yo hice a la revista. En la entrevista yo decía que no era tan joven, que tenía 52 años, y el propio Papa, me dijo que no, que eso era muy joven todavía, y que debía seguir siendo joven. Me dijo que le había gustado la entrevista, y yo le dije a Su Santidad que yo acompañaré a todas las personas, que seré un obispo muy cercano, e intentaré estar informado de los problemas de la gente».

Sobre la impresión que le causó el Papa Francisco, Martínez Varea resume: «Le vi muy animado y entregado, y muy cercano a todos los que asistimos a la audiencia».

El hasta ahora sacerdote Abilio Martínez, de 52 años, ya estuvo personalmente con el Papa en el 2014, al acompañar al entonces obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, monseñor Juan José Omella.