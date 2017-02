UN PREMIO FEROZ CAYÓ EN CALAHORRA

Bares, qué lugares. Dice el estribillo de una canción. Locales variopintos. En uno de ellos, en Calahorra, en el Carpe Diem, uno de los locales que frecuento para tomar café y leer la prensa, el martes por la mañana había una mujer, Merche, la cocinera, que rebosaba felicidad. Su estado era el orgulloso reflejo de lo sucedido la noche anterior en la gala de entrega de los Premios Feroz. Su hijo, Brays Efe, que vive en Madrid, es cortometrajista y actor de la serie de Internet 'Paquita Salas', todo un fenómeno de audiencia por la Red, fue considerado como mejor intérprete de comedia. La alegría era inmensa. No por eso Merche perdió la compostura ni escenificó numerito alguno arrogante y pomposo. Todo lo contrario. Mesura y control. Con los nervios templados y gracias al smartphone repasamos el peculiar y extrovertido estilo de Brays Efe, que, disfrazado de mujer y en tono de farsa, encarna a una peculiar y algo almodovariana 'representante' de artistas que con sus diálogos satiriza lo que le viene en gana, casi siempre temas del mundo del espectáculo audiovisual, como las series de sobremesa que se eternizan en las parrillas de las televisiones o referencias al más inmediato cine español. La guasa, la displicencia, el mirar a la cámara y el coqueteo con las formas del falso documental han otorgado a 'Paquita Salas' un estatus privilegiado, gracias a las virales redes sociales y el apoyo de plataformas como Antena 3 y su canal secundario, Neox.

«Pero lo mejor no es esto», me cuchichea Merche. «¿Qué, si no?», pregunto. «La dedicatoria», me dijo. Y tiene toda la razón. Ese instante es para toda la vida. No se puede olvidar, y menos para una mujer como Mercedes. Con el galardón cogido con las manos, Brays Efe confesó «dedico este reconocimiento a mi madre, Merche, que está en Calahorra, en un bar donde puede ver Movistar+».

Pues es verdad. Después de la felicitación, cada uno a lo suyo. Me entregué a la lectura del periódico y Merche regresó a la cocina. Ese día las tortillas y pinchos fueron feroces, pero de amor y cariño. Lo que sentía Merche lo estampó también en su arte culinario.