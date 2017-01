Isabel Bono: «Facebook es actualmente la caverna de Platón»

Madrid. La carrera literaria de la escritora malagueña Isabel Bono, que ha discurrido hasta ahora por los cauces de la poesía, vira hacia la novela con 'Una casa en Bleturge', un drama familiar con el que conquistó al jurado del Premio Café Gijón. La obra cuenta la vida de un matrimonio de edad media devastado por la pérdida de un hijo. «Cuando manifestaba mi intención de escribir sobre la familia me decían que Dostoyevski ya lo había contado todo, pero yo pensaba que no tenía mi mirada sobre el tema, sino la suya», señala Bono, una autora visceral que recurre a la vida de la calle en busca de la inspiración.

De sus palabras se desprende una defensa a ultranza de la lectura. «Sin cultura somos bárbaros y ésta se confunde con entretenimiento. Facebook es actualmente la caverna de Platón, creemos que ahí están nuestros amigos y familiares pero son solo sombras. Yo necesito tocar y relacionarme en persona», defiende con vehemencia mientras recuerda 'Juguemos con los Picotes', aquel libro escolar que le enseñó el poder de la imaginación.

El dolor y la soledad son las piedras angulares de un relato que no obstante, desprende sensibilidad. «Tengo amigos que me han dicho que han reído al leer el libro a pesar de tratar un tema tan dramático. No quería abrumar al lector con mi historia y por eso he añadido ironía al drama».