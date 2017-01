César Vea recauda fondos para su película

«El otro día me encontré a Zapatero en el Congreso, le dije: 'Me ha arruinado'; y sonrió», cuenta César Vea. El actor está inmerso en el rodaje del documental 'Sol(d) out. El sol es de todos', en el que intenta denunciar lo que considera que ha sido una estafa que a él también le afectó, las energías renovables. «Yo tengo la suerte de denunciarlo, de hacerlo público, pero lo que más me interesa es el lado humano, las tragedias que hay detrás», declara el actor riojano.

Para financiar la película ha puesto en marcha una campaña de 'crowdfunding' a través del portal Goteo.org con la que espera recaudar un mínimo de 84.000 euros y una cifra óptima de 198.000. Por delante, para conseguirlo, tiene un mes de tiempo. No obstante, Vea afirma que «no contaba con ello», sobre todo porque está convencido del proyecto: «Voy a hacer la película con 1 o 10.000 euros. Me costará más tiempo y será más precaria, pero la haré porque me sirve como terapia para no cometer una barbaridad».

Y es que el actor riojano es uno de los afectados por este problema. Junto a su hermano invirtió 300.000 euros en una planta fotovoltaica de 100 Kw en su localidad natal, El Villar de Arnedo. La pusieron en marcha en el 2007 pero «un decreto ley con efecto retroactivo del Gobierno de Zapatero la echó atrás», con un préstamo de un millón de euros firmado con el banco, avalado con la casa de sus padres. «Es una especie de caza de brujas, han ido a hacer mucho daño y lo han conseguido. Yo estoy muy jodido. Ha sido una trampa y es una frustración», confiesa César Vea, que no tiene remilgos a la hora de soltar exabruptos hacia los responsables y de admitir que lleva seis años sin dormir.

Trabajo de campo

Mientras intenta recaudar fondos para aumentar la calidad de la película continúa con el trabajo de campo, entrevistando a técnicos, políticos, abogados y familias afectadas, que se calcula que son unas 62.000 en España. En el 2007 el Estado promovió la inversión en energías renovables, César Vea lo hizo y se ha visto atrapado: «Me han jodido la vida. Quiero irme de aquí, que mi hijo no viva en este país. ¡Monté un parque solar!».

El actor se muestra rotundo y severo, seguro de sí mismo. Y también ambicioso. Si el presupuesto llega, quiere viajar a Abu Dabi para completar el trabajo. Además, va a realizar «un tiro al aire», ha escrito una carta al manager de Leonardo DiCaprio, «que está muy concienciado con estas cosas», por si pudiera ayudarle.