«La respuesta, más periodismo»

«Saber lo que está pasando y tener compañía». Es lo que esperan los radioyentes de fin de semana. Y los lectores de periódico de domingo, «informarse más en profundidad». El dilema diario de los medios de comunicación entre calidad e intensidad de información se acentúa los fines de semana. Tres profesionales de prensa y radio debatieron ayer al respecto en la Casa de los Periodistas, convocados por la Asociación de la Prensa de La Rioja. Coincidieron en la necesidad de combinar ambos factores mediante contenidos más analíticos o con un tratamiento diferente al que impone la velocidad del día a día, sin por ello dejar de estar atentos. «Necesitamos contenidos elaborados con antelación pero también tener cintura para la actualidad», afirmó Esther Bazán.

La jefa de Informativos de fin de semana de la cadena SER compartió mesa con su compañero editor José Luis García Íñiguez, y con Pío García Tricio, editor de Fin de semana de Diario LA RIOJA. «El lector de periódicos de fin de semana -dijo este último- dispone de más tiempo para leer y valora las informaciones no tan escuetas como el resto de la semana. Es la oportunidad de ampliar de forma más analítica la información que durante la semana es cada vez más esencial». García Tricio valoró también la conveniencia de emplear «otro tipo de relato u otra forma de contar historias no necesariamente tan pegadas a la actualidad».

Dos máximas de los especialistas: aprovechar bien el tiempo y el espacio que dejan los deportes (léase el fútbol), pero no a cualquier precio: «El fin de semana -propuso García Íñiguez- te permite abrir carreteras secundarias, la gente agradece la variedad y los terrenos no explorados, pero hay que estar atentos para que no te asalte en ellos el político oportunista de turno».

Y ante un dilema de calado aún más profundo, la vigencia y el futuro de los medios, también estuvieron de acuerdo: «Tendremos que adaptarnos, pero los periodistas siempre seremos necesarios», dijo Bazán. «La respuesta -apostilló García Íñiguez- es más periodismo».