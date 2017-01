El regreso de John Belushi

El ilustrador vasco afincado en Logroño Josu Nogueira ha dado a conocer el que define como el proyecto de su vida. En mayo de 2018 inaugurará en la sala de exposiciones de Ibercaja en Logroño 'John Belushi, irresistible', una muestra de una treintena de dibujos sobre el actor, protagonista de películas tan célebres como 'The Blues Brothers'.

«Belushi ha sido uno de mis referentes culturales y está en la iconografía de mi generación y de los años 70. Además, fue un verdadero genio de la interpretación. Había que recuperar su figura y reivindicarla», justifica Josu Nogueira. Para realizar la exposición cuenta con el permiso de la familia del actor, algo que consiguió después de enviarle un primer material. «La respuesta fue rápida y personal, su esposa [Judith Jacklyn] quedó muy contenta. Es la gran alegría de mi vida. Y también ha nacido una preciosa amistad entre nosotros. Ha sido un enorme regalo. Ella ha sido quien ha elegido el título, y me alegro de que se implique también», explica Nogueira.

El motivo por el cual se anuncia la muestra con tanta antelación es que hoy, 24 de enero, es la fecha del nacimiento de John Belushi, que hubiera cumplido 68 años de no haber muerto en 1982. «Hemos decidido anunciarlo en el aniversario del nacimiento de John. Es hermoso y emocionante para mí, supone mi realización a nivel artístico y personal. Tengo mucho que agradecer a la familia de John Belushi», afirma el artista, que también cuenta con el apoyo del Centro Cultural Ibercaja en Logroño. Las ilustraciones que conformarán la muestra tendrán tamaños semejantes a los de un DIN A3 y A4, a color, inéditas en España, representando retratos del actor y algunos de sus personajes cinematográficos. «Es un homenaje, una celebración», describe Josu.

El proceso de creación ya está en marcha. «Tengo referencias fotográficas y estoy realizando todos los dibujos a mano, con lápices de colores y en un estilo hiperrealista. Quiero crear una iconografía al estilo de las de James Dean y Marilyn Monroe, pero mejor», asegura Nogueira, y añade que el proceso de creación «está siendo maravilloso y gratificante, pretendo celebrar a un hombre a quien considero un genio, el pilar de una generación inolvidable de actores como Bill Murray, Steve Martin, Gilda Radner o Chevy Chase, que han sentado las bases de la comedia norteamericana de los últimos 40 años». «Hay mucho trabajo hecho ya, pero el contenido de la muestra está en realización. Voy mandando mucha información a EEUU para que se vea y va evolucionando. Quizá acabe habiendo una selección de ilustraciones para la exposición entre todas las que acabe haciendo», vaticina Nogueira.

De momento, Josu Nogueira está centrado en este trabajo y su fecha de inauguración, sin pensar demasiado en más allá, «a partir de ahí, no descarto ideas». Hoy mismo la web (Belushi.com) y las redes sociales oficiales del actor anunciarán la noticia de la exposición en España con un texto escrito por Judith.

Por otra parte, en cuanto a la posible presencia de Judith Jacklyn en la inauguración de la exposición, el ilustrador confiesa: «No me lo he planteado. Tengo una preciosa amistad con ella, me da consejos, me pide información, me ha aportado retratos que a ella le gustan para que los dibuje. Pero sólo me planteo, de momento, hacerlo lo mejor posible, hacer algo excelente». Y es que, insiste Nogueira: «Siento un enorme respeto y admiración por John Belushi, desde que era un niño, y voy a realizar esta labor con ese mismo respeto y cariño. Este es el proyecto de mi vida».