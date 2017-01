«No entiendo a Bárcenas, robar para acumular es ridículo»

«No pierdas el tiempo que el tiempo es oro», le solía decir su padre. Y él se lo tomó al pie de la letra. Una disciplina casi sobrenatural llevó a este obstinado maño a convertirse en figura mundial de la danza. Hoy, a sus 69 años, padre de tres hijos, se siente ligero de equipaje, quizá porque ya se despidió una vez de la vida. Acaba de crear una Carmen «rompedora» y quiere girarla por el mundo. El viernes ofreció un aperitivo en forma de paso a dos en Fitur.

- ¿Theresa May tiene algo de Carmen castigadora?

-No sé, pero su 'Brexit' no lo comparto. The Royal Ballet o el English National Ballet están llenos de extranjeros, no solo españoles. Si cierran fronteras se van a quedar con cuatro y el de la guitarra.

- ¿La disciplina de un ballet es comparable a la de un partido político?

-En los partidos no hay disciplina, es otra cosa. El bailarín es un ser generoso, lo da todo a cambio de un aplauso. Y el político va siempre a su beneficio propio.

- ¿Usted nunca se da un recreo?

- No puedo dejar nada a medio hacer. La disciplina y yo somos una pareja de hecho. Para mí trabajar es recrearme, un placer de los dioses. Viajar también: a Nepal, Maldivas... Pero siempre está el otro yo que me dice: 'No te lo permitas, trabaja'.

- En la gala de los Goya no habrá bailarines ni confeti...

- Qué pena. Bailar es una condición humana muy necesaria. Hace a la gente mejor, alegra la vida. Una ceremonia de los Goya sin baile será más triste.

- ¿Vio el discurso de Meryl Streep contra Trump?

- Meryl es mi actriz favorita. Me pareció muy valiente. Espero que no sufra represalias por haber dicho cuatro verdades.

- ¿Con quién no haría un paso a dos?

- Ja, ja, ja... Con Donald Trump, por supuesto.

- ¿Y qué papel le daría a Putin en el Bolshoi?

- Barrabás. O mejor, Rasputín. Le va a la medida.

- Un hombre tan «poco apegado a lo material» como usted, alucinará con Bárcenas...

-No lo entiendo. Nadie se va a llevar nada al otro mundo. Robar para acumular es ridículo. Con lo bonito que es ayudar a los demás, dar tu amor... Yo no quiero arraigos. Hace años me encantaban las antigüedades. Hoy todo eso lo encuentro innecesario.

- Vamos, que usted ni Suiza ni Panamá.

- No. El año pasado me fui a la isla de La Graciosa, con mi perrilla. Solo tenía lo imprescindible y fui una persona sumamente feliz. Allí concebí mi Carmen.

- En mayo cumplirá 70. ¿Sorprendido?

- Contento, porque nadie me los echa. Yo digo mi edad para que me digan 'Qué bien estás'. Cada vez me siento más niño y tengo más ilusión. Ahora ando detrás de conseguir una Casa de la Danza donde puedan vivir los niños sin hogar.

- ¿La generosidad le viene por parte de padre?

- Él tenía esa energía que hacía feliz a todo el que le rodeaba. Siempre con una sonrisa, algo que espero haber heredado. Cuando le dije que quería bailar, me dijo: «Muy bien hijo, primero vamos a empezar por la jota». Era forofo de Fred Astaire.

- Ha superado un tumor de timo, dos infartos...

- Me despedí de todos mis seres queridos, pasé dos meses feliz, rodeado de cariño, convencido de que no los vería más. Cuando desperté tras la operación no me lo creía.

- ¿Hay 'mafia rosa' en el ballet?

- En el ballet no hay más homosexualidad que en la abogacía o la medicina. El baile no te hace ser más de una manera u otra. ¿Qué hay de malo en que te guste un hombre o una mujer? Lo importante es amar. Y muy poca gente sabe amar.

- Antonio Gades tiene una escultura de bronce en la Plaza de la Catedral de La Habana. ¿Dónde y cómo le gustaría ser inmortalizado?

- Ay, yo no pienso en eso. A mí me interesa mi presente, que es maravilloso, mejor imposible. El futuro no me preocupa. Si nadie se acuerda de mí no pasa nada. Pero bueno, si se acordaran, creo que elegiría Granada, donde tengo una casita en el Albaicín. No me importaría pasarme la eternidad mirando a la Alhambra.