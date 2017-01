El Bretón presenta 'Amor y amistad', la última y aplaudida cinta de Stillman

logroño. Ambientada a finales del siglo XVIII, 'Amor y amistad' cuenta cómo Susan Vernon acude al hogar familiar de su difunto marido para restablecer lazos y buscar un nuevo matrimonio. La curiosa personalidad de Vernon, una mujer tan ególatra como atractiva que no esconde sus deseos de prosperar en su economía personal y clase social, rompe por completo la estabilidad de todos los que le rodean.

Sus intenciones afectan sobre todo a su propia hija Frederica, que es presionada para buscarse un marido pese a que la joven no parece muy por la labor.

La última película de cineasta norteamericano Whit Stillman llega hoy a la pantalla grande del Bretón logroñés precedida de las críticas más favorables. Se proyecta a las 19.30 horas, en versión original subtitulada y con entrada única al precio de 5 euros.

El autor de la trilogía denominada de miniclásicos e integrada por 'Metropolitan', 'Barcelona' y 'Last days of disco' basa su última historia en un relato corto escrito por Jane Austen cuando apenas contaba 19 años, si bien no se publicó hasta mucho después de su fallecimiento. Su título, 'Lady Susan', coincide con el nombre de la joven viuda protagonista, encarnada en la gran pantalla por Kate Beckinsale. La actriz ha sido nominada a los premios Gotham y a los Critics Choice Awards por su interpretación.

Amplia comedia coral

En el reparto actoral figuran también Chloë Sevigny, Xavier Samuel, Morfydd Clark, Stephen Fry, Tom Bennett, Jemma Redgrave y un largo etcétera, todos ellos piezas de esta comedia coral urdida con ingeniosos diálogos y fina ironía.

Su metraje sirve al espectador el corrosivo retrato de una clase aristocrática ociosa y pródiga en cotilleos, tramas amorosas, recelos, conspiraciones y decadencia.