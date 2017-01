Amigos de los Retablos abren sus Jornadas Culturales mañana con una cata en Viña Ijalba

logroño. La asociación Amigos de los Retablos celebra a partir de mañana sus Jornadas Culturales de Invierno, en esta edición con un debate sobre Educación, cata, poesía, charlas sobre arte y ciencia, un concierto y una excursión a Zaragoza para visitar la exposición dedicada al Titanic.

El programa se abre mañana, lunes, con una cata en Bodegas Viña Ijalba (12.30) y el debate titulado '¿Es la Educación herramienta para transformar la sociedad?', que tendrá lugar a las 19.30 horas en la sala Caja Rioja-Bankia de Gran Vía con representantes de distintos partidos políticos.

El martes, a partir de las 18.00 horas, el poeta y editor Enrique Cabezón presenta '35 poetas para 35 años de autonomía riojana. 1982-2017' y posteriormente será el pintor Miguel Ángel Ropero quien intervenga para hablar de 'Vermeer y Hopper, pintores de la mujer y de la luz' (19.30).

La excursión a Zaragoza está prevista el miércoles y al día siguiente, J.M. Campo protagoniza la charla 'Viajando desde mi butaca' (18.00) y el académico José Luis Gómez Urdáñez la titulada 'Jorge Juan y los científicos del siglo XVIII' (19.30). El viernes 27, el galerista Enrique Martínez Glera hablará sobre 'Luis Burgos, vida y obra' (18.00) y el grupo The Nowhere Plan ofrece un concierto de tributo a The Beatles (19.30).