ABSURDO (HAM)BURGUÉS

Interior (ham)burgués de un McDonald's inglés, con sillas de plástico inglés. Velada extramarital inglesa. En lugar del señor Smith, inglés, el señor Martin, igualmente inglés, en su silla y con su bufanda inglesa, no fuma en pipa inglesa ni lee en este momento un diario inglés. Lejos del mostrador inglés de comida basura inglesa, olvida pedir café inglés. Él es, no lo oculta, alcohólico anónimo inglés. A diferencia del señor Smith, el señor Martin no tiene anteojos ingleses ni bigotito gris inglés. En cambio, a su lado, en otra silla inglesa, la señora Smith, inglesa, tampoco zurce unos calcetines ingleses. Ella se las da ahora de pintora inglesa. Puntualmente, tras un largo momento de silencio inglés, el reloj inglés del McDonald's inglés hace oír diecisiete toques ingleses... Son las cinco.

El teatro del absurdo, incluso con kétchup, es la menos absurda de las realidades en la misma medida que la realidad es el más absurdo de los teatros. No es que lo diga nadie que sepa de teatro del absurdo (léase de la absurda vida), simplemente lo digo yo, que no sé nada de nada, después de 'La cantante calva en el McDonald's'. Y eso que lo menos absurdo que le puede pasar a uno, por ejemplo un día sábado de enero tan sinsentido como un absurdo miércoles de agosto, es ver una versión absurda del teatro del absurdo. Mac-Ionesco light con doble de patatas Hongaresa deluxe.

La compañía valenciana reinterpreta libre y absurdamente el artefacto incendiario del dramaturgo francés. Y creo que lo apaga un poco. No me desagrada ni tampoco lo contrario, aunque habría preferido el absurdo original o uno propio y diferente. Admito que Lluïsa Cunillé reduzca a una sola pareja adúltera los dos matrimonios típicos, o que los saque a McDonald's a pasear su absurda vida burguesa. Aplaudo incluso que sea su forma de acentuar el absurdo de la nuestra. Pero no perdono la osadía de materializar el mito de la famosa cantante, el personaje más brillante precisamente por su desconcertante e inquebrantable inexistencia. Están acabando con el arte y los artistas, lamenta. Y yo con ella.

De tanto usarla, la palabra absurdo acabará perdiendo el sentido. Como poner etiquetas de calidad en un restaurante de comida basura. El absurdo en Ionesco es una expresión crítica, un desacato a la autoridad, un desafío al (no)pensamiento apoltronado; aquí, se queda en ejercicio de aprendiz complacido, menos lúcido y más amable. Una farsa simpática y poco más.

Nada comparable, en fin, a la invitación subversiva de los policandros brillando en el bosque: no seamos absurdos, no nos conformemos con lo posible.