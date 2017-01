VIDAS CASI REBELDES

El teatro es solo un afán más, tan hermoso como inútil, una forma como otra cualquiera de combatir el destino conscientes de que es segura la derrota. Así, peleando por ser libres sabiendo que es imposible lograrlo, se hace teatro como se hacen panes o se descargan barcos. Ir viviendo y luchando más o menos para al final terminar perdiendo la batalla por igual. Democrático y fatal. Mira a Eddie Carbone, aferrado a ese deseo imposible que acabará acariciándole como una apisonadora. Lo sabemos, igual que lo sabe él, lo más cerca que estaremos nunca de la libertad es mientras luchamos por ella. Unos haciendo teatro, otros haciendo panes o descargando barcos.

Lo sé, huele a desesperanza filocomunista. Y no es solo para estar a tono con Arthur Miller, el más griego de los dramaturgos estadounidenses. También él creía en un incierto destino trágico más que en cacareados sueños como el americano, directamente falsos. De la tierra de las oportunidades y el país de las libertades, mejor ni hablamos. Sin duda hoy lo devolverían a la lista negra los rubios herederos de aquellos que veían el sistema liberal-capitalista amenazado por el antiamericanismo de dramas como 'Todos eran mis hijos', 'Muerte de un viajante' o 'Las brujas de Salem'... La irresistible fuerza del sino y sus demonios sembrando discordia en la bendita tierra prometida.

En 'Panorama desde el puente' (1955) Eddie está enamorado de su ahijada y será capaz de traicionarlo todo por que nadie le desposea de ella. No es el incesto paternosexual de un Miller enamorado de Marilyn Monroe, ni el machismo, ni la moral, ni siquiera la lealtad de quien fue delatado por su amigo Elia Kazan durante la caza de brujas... En 'Panorama desde el puente' Miller se asoma a los oscuros muelles de Brooklyn, esos donde se estiba la gran falacia al este del Edén, esos donde las manos que construyeron América llegaban en barcos lejanos. Pero tampoco la inmigración es el tema principal (a no ser que se tome a la deseada Catherine como símbolo del país por el que Eddie se ha deslomado y siente ahora amenazado ante la llegada de otros nuevos extranjeros como lo fue él). El gran tema, y en eso acierta Georges Lavaudant, es precisamente la crueldad del destino, el destino del hombre común y corriente que nunca se planteó siquiera un futuro; los hombres que creen elegir por sí mismos y en cambio son arrastrados por poderes ajenos. En lo que el director francés falla, además de en una desequilibrada dirección de actores, es en tratar de subrayar esa idea central haciendo de Eddie un semidiós o dejando que Eduard Fernández lo interprete como tal; o tal vez se está interpretando a sí mismo, Edu Carbone. Su actuación me pareció exagerada, más ajustada a medida que el personaje va requiriendo vehemencia y violencia. Tampoco me convenció la anticuada transición entre escenas. Y la pelea final, francamente floja.

Pero fue magnífico volver a ese puente, colgar las piernas, vernos tentados de saltar y, pese a todo, huir al galope a las montañas de Nevada como los últimos caballos salvajes de 'Vidas rebeldes'. Peleando por evitar el lazo es lo más cerca que estaremos de ser libres.