El Gobierno prepara un plan para evitar la falta de medicamentos

madrid. Testex Prolongatum y Meriestra son dos de los fármacos fundamentales para los tratamientos de los transexuales españoles. El primero está destinado a los hombres y el segundo, a las mujeres. Ambos medicamentos casi desaparecen del mercado español. A finales del año pasado, hubo un desabastecimiento que pilló a las administraciones por sorpresa. En el primer caso, simplemente se gastó; en el segundo, la empresa que lo producía dejó de hacerlo. Esta situación empujó al Ministerio de Sanidad a buscarlo en el mercado extranjero, con el retraso correspondiente para los pacientes, que han contado con otros productos sanitarios. Pero no es lo mismo usar un medicamento al que no estás acostumbrado que uno utilizado con más frecuencia.

Para evitar que las 'despensas' hospitalarias o farmacéuticas se queden sin suministro, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quiere crear un Plan de Garantías de Abastecimiento que evite precisamente que los pacientes vean interrumpido su tratamiento o que los médicos les receten un medicamento que es difícil de encontrar. Esto es lo que sucedió con el melfalán intravenoso, destinado para el tratamiento de diferentes tumores. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) dio la alerta de su falta en noviembre. Otro caso de desabastecimiento es el de la vacuna de la meningitis B, aunque con un matiz: no está subvencionada por el Sistema Nacional de Salud. La 'culpa' de su ausencia es la demanda mundial de este fármaco, que no se puede cubrir.

«Es necesario que los pacientes accedan a los medicamentos que precisan y que tengan continuidad», afirmó Montserrat durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado. «Hay que fomentar la seguridad y la calidad de la prestación farmacéutica», recalcó la titular de Sanidad, que insistió en las mismas líneas maestras defendidas hace unas semanas en el Congreso de los Diputados. Siguiendo con los medicamentos, Montserrat insistió en la necesidad de avanzar en un sistema de fijación de precios a la innovación para «buscar el equilibrio entre evitar un coste no justificado de la innovación y el impulso de la misma». Para conseguirlo, se definirá qué productos «son o pueden ser estratégicos» por su uso masivo, las necesidades de los pacientes o por dar respuesta a patologías prevalentes en la sociedad.

«Malinterpretación»

Un reglamento para agilizar las adopciones internacionales, una estrategia de lucha contra la pobreza o una ley de protección contra la violencia infantil son otros de los planes de la nueva ministra para esta legislatura. Sin embargo, la mayor parte de las críticas de los portavoces se centró en el copago farmacéutico y el anuncio de Montserrat de cambiar las condiciones en los pensionistas que cobran entre 18.000 y 100.000 euros. La ministra insistió en que este copago en los fármacos no va a aumentar. «Lamento si mis palabras han sido malinterpretadas o quizá no me expliqué bien», señaló Montserrat, que comparecerá en el Congreso de los Diputados la semana próxima para explicar sus palabras. Además, apuntó que debe aportar «menos el que menos tiene». «Es lógico que pague más el que más tiene, pero no el que está más enfermo», argumentó la senadora de Unidos Podemos, María Concepción Palencia. El portavoz socialista, José Martínez Olmos, arguyó que el copago es «una barrera de acceso» para los pensionistas.

La oposición también acusó al Gobierno de «desmantelar» el sistema que da cobertura a miles de dependientes. Montserrat defendió el trabajo realizado desde la llegada de los populares en 2011, ya que hay unas 100.000 personas más atendidas -en total, más de 800.000- y la lista de espera se ha reducido «en un 57%». «La ley ha acumulado numerosos errores desde su inicio», explicó la ministra de Sanidad. Por ejemplo, citó que se han incluido a 12.055 personas como beneficiarias de una prestación cuando estaban fallecidas o que 3.650 expedientes estaban duplicados. «Han tenido un coste de 34 millones», indicó la ministra.