Maren Ade: «Reír es tan necesario como respirar»

Madrid. Con solo tres películas Maren Ade (Karlsruhe, 1976) ha tocado el cielo. 'Toni Erdmann', su tercer largo, está en la carrera por el Oscar y arrasó en los Premios del Cine Europeo. Pero a la cineasta alemana, que se dio a conocer con 'Los árboles no dejan ver el bosque', la posibilidad de ganar un Oscar no le quita el sueño. «Se piensa en los Oscar como si fuera un partido de fútbol, pero el verdadero partido se juega cuando se rueda» dice Ade, que estrena este viernes aquí su galardonada comedia. «Lo importante no es la competición, sino la diversidad de las películas aspirantes al Oscar» dice.

'Toni Erdmann' es un melodrama atípico, sin banda sonora, rodada en Bucarest y de 150 minutos de duración, en el que las sonrisas se imponen a las lágrimas. El humor hará conectar a los protagonistas, un padre y una hija separados por un abismo vital, ideológico y generacional. Ella, Ines, es una joven y agresiva consultora en un mundo de tiburones y desigualdades que encarna Sandra Hüller. Su padre, Winifred, a quien da vida Peter Simonischek, es un hombre maduro, desesperado por recuperar el contacto con su hija y averiguar si es realmente feliz y que se comportará como un tierno payaso para poder averiguarlo.

«El sentido del humor es tan necesario como el aire que respiramos; reír es tan importante como respirar» concede Maren Ade, guionista y directora de una película que arrasa allá donde va. La más premiada del año, acaparó cinco de los Premios del Cine Europeo (mejor película, directora, actriz, actor y guion), dos galardones en el Festival de Sevilla (gran premio del público y el Eurimages), el Fispresci del Festival de Cannes, el Fipresci de la Crítica a la mejor película del año, y el Premio Lux del Cine Europeo. Pero Maren Ade no teme morir de éxito «Lo que más me gusta de esta película es que se haya vendido en tantos países diferentes con una acogida tan cálida a pesar de sus 150 minutos de duración», ironiza.