El riojano Rubén Galarreta, protagonista en el último 'Elle' de la edición saudí

logroño. Llegó a la India hace casi cuatro años y en agosto del 2014 lanzó su propia marca desde Nueva Delhi. Hoy, 'celebrities' y personas anónimas de todo el mundo visten el lujo moderno que identifica los diseños de Rubén Galarreta (Logroño, 1987).

De su trabajo y de su persona se hace eco precisamente la edición saudí de la revista de moda 'Elle', que publica una entrevista con este diseñador riojano. Anteriormente ya se había hecho eco de su colección otoño/invierno 2016-17, titulada 'The gypsies of tomorrow' e inspirada en el camino que un día los gitanos del Rajasthan iniciaron desde el norte de la India hasta el sur de España, adornado su propuesta con llamativos estampados y bordados de ambos mundos.

La de Rubén Galarreta es una moda de calle, unisex, vanguardista y multicultural, donde los colores, tejidos y accesorios mandan sobre el patronaje.

Los llamativos estampados y vivos colores que han marcado sus primeras colecciones han ido cediendo el protagonismo al color negro, con un sinfín de posibilidades en sus manos.

En su entrevista a 'Elle' Galarreta habla de los proyectos más inmediatos. «El plan más inminente está a punto de llegar y son nuestras nuevas bolsas y la línea de joyería que implementarán nuestra selección de arneses (accesorios). A una escala más amplia, la idea es consolidar nuestra presencia en los países que nos parecen más afines, así que seguro que Oriente Medio es nuestro siguiente paso, así como Australia y Estados Unidos».

Durante su conversación, Rubén Galarreta también se remonta a sus orígenes y a las mujeres que le han rodeado desde la infancia, sobre todo su madre, y «me han inspirado de alguna manera u otra para tener un sentido de la moda único. He pasado mi infancia en medio de estas mujeres poderosas de las que he desarrollado el interés por la moda y el diseño». 'Poderosas' son también las mujeres que hoy visten de Rubén Galarreta, léase Lady Gaga, Conchita Wurst o Pilar Rubio, aunque «si tuviera que elegir sólo una me gustaría ver a Kim Kardashian llevando uno de mis vestidos», confiesa a 'Elle'.