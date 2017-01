¿QUIÉN ES EL MEJOR?

No salimos de una para entrar en otra. Cuando no es el Balón de Oro, es la Bota de Oro. Cuando no es el Pichichi de la Liga es el de la Champions. Cuando no es el Jugador del Año UEFA es el Jugador de FIFA. Una ruleta que rueda, y rueda, y rueda, que gira y gira sin parar. No se cansan.

A mí, futbolero empedernido, ya no es que me cansen, ¡es que me agotan! Esto del fútbol, desde hace ya muchos años, no es que sea el pan y el circo de los romanos, es que ha llegado a unas cotas de encumbramiento que ya da náuseas.

Ya que estamos con las profesiones -ser futbolista lo es-, ¿por qué razón dos sujetos, engreídos, adorados, envidiados al máximo, son declarados los mejores? ¿Qué criterio se tiene en cuenta? ¿Sólo el número de goles? ¿Por qué no se celebra un evento en el que un médico del San Pedro es declarado Bisturí de Oro? ¿Por qué razón no hay una convocatoria para declarar en el nuevo Palacio de Justicia riojano a un juez o a un abogado Juez de Paz de Oro? O ya puestos, ¿por qué no hay una Bañera de Oro para el mejor fontanero de La Rioja, o un ladrillo de Oro para el mejor albañil, o una Escoba de Plata para el mejor funcionario de la limpieza o barrendero de Logroño? Más aún, ¿por qué razón no se otorga en el día de la madre el Biberón de Oro o la Cazuela de Plata para la mejor de las madres riojanas? ¿Por qué a los pateadores del balón se les da un premio -y cuidado con el pastón que ganan muchos de ellos-, cuando lo más que hacen por la sociedad es distraerla un rato, y a otros profesionales que son los mejores en lo suyo, que invierten mucho más en conseguir un título o que no se les paga lo que su función merece, no se les da ni siquiera «un buenos días, amigo»? ¡Ay la televisión! Qué razón tenía aquel anciano sacerdote que para resumir la situación que estábamos viviendo, decía con mucha gracia: «Ojo, que viene Calviño», aquel de 'La Clave'.

Les cuento. El lunes pasado, nuestro diario publicaba en contraportada un breve, a la par que atractivo, reportaje titulado 'Ganar no es lo más importante'. Por lo visto, Toni Abadía, campeón de España de Cross, en una carrera celebrada en Zornotza, y con todas las posibilidades de ganarla o, al menos de quedar tercero (medalla de bronce), tuvo el gesto de ayudar a levantarse a un compañero que tropezó con otro, perdiendo todas las posibilidades de podio. A la pregunta del periodista de por qué lo había hecho, contestó con la mayor naturalidad del mundo: «Hice lo que hubiera hecho cualquiera. Ganar no es lo más importante». Y menudas matadas a correr se meten estos tíos, y si ganan siempre es en solitario.

No digo que en el mundo del fútbol no se den algunos detalles tan humanos y ejemplarizantes como este. ¡Faltaría más! Pero sí digo que la imagen que el Madrid y el Barça, en lo que a rivalidad se refiere, ya se han pasado más de doscientos pueblos. Y sus figuras más destacadas más. En ese mundillo todo es ambición, envidia, juego sucio, zancadillas, engaños, teatro, soberbia. ¡Pura soberbia! Y añado más: un deportista para ser el mejor, ha de ser el mejor en todo, sobre todo en hombría de bien. En ejemplaridad. En cercanía con los chavales y los niños que los siguen, los admiran, los imitan. Y, mira por dónde, los dos jugadores de fútbol, uno del Madrid y el otro del Barça, 'tanto monta, monta tanto', se han visto perseguidos por Hacienda, y con los dineros superdesmesurados que ganan ambos. No se conforman con nada. También, en más de una ocasión, nos han mostrado su capacidad de despilfarrar el dinero -que tanto necesitan miles de familias en España- en juergas nada ejemplares. Y para qué seguir con más historias.

¿Quién es el mejor? ¿Toni Abadía, el corredor de Cross, o Cristiano Ronaldo? Sé que las simplificaciones nunca son lo correctas que cabe esperar para calificar a nadie. Pero esta es la imagen que dan unos y otros. Yo también soy un apasionado del fútbol, de un gol bien trazado, de una jugada brillante; pero tanta payasada, tanta bravuconería, tanta falsedad, tanta presencia televisiva, ya es pasarse de la raya. El mejor ha de ser bueno en todo y los defectos, pocos, y no excesivamente gordos. De lo contrario, lejos de mejorar lo que tenemos, poco a poco lo estaremos echando a perder. Y no estamos para tantos deterioros sociales.

Y ya para terminar, y si me apuran, habrá que recordar aquello tan conocido de la mujer del César. Si no es buena, al menos que lo parezca. ¿Estamos?