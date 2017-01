Pepe Carvalho regresa de la mano de Carlos Zanón

Pepe Carvalho, el famoso detective privado creado por Manuel Vázquez Montalbán, regresa a la acción. Quince años después de la muerte del escritor de novela negra más importante en lengua castellana, el también barcelonés Carlos Zanón (1966) ha asumido el reto de continuar la serie del investigador, gastrónomo, exagente de la CIA y exmilitante comunista, que dejó títulos míticos como 'Los Mares del Sur', 'Asesinato en el comité central' o 'Yo maté a Kennedy'.

Zanón, tras llegar a un acuerdo con la editorial Planeta y con la viuda y el hijo de Vázquez Montalbán, se ha puesto manos a la obra con vistas a lanzar la última aventura del gallego afincado en Barcelona el año que viene. En principio, el compromiso es para una novela, pero en función del resultado, la serie podría continuar. El autor, que retoma un personaje que situó a Montalbán como un referente mundial de la novela negra y como el décimo escritor en castellano más traducido, reconoció ayer que el reto es «muy importante y complicado», aunque se comprometió a «intentar respetar el alma del personaje».

Sobre el nuevo universo Carvalho que tiene en la cabeza dio pocas pistas. No quiso aclarar si el personaje ha envejecido o permanece tal cual lo dejó su creador. Montalbán sí que le hizo evolucionar y le hizo progresivamente mayor, además de cambiar su carácter, cada vez más amargo y desencantado. Si Carvalho está entrado en años o como el caso de Hercules Poirot vive en un presente eterno es todo un misterio y solo se sabrá cuando se publique el libro.

Zanón, también autor de novela negra, sí reveló que la acción se desarrollará en la Barcelona actual y que Carvalho sigue teniendo un fuego a mano para quemar libros.

El autor precisó que será una novela distinta en la medida en que tendrá su propia mirada, que no es la de Montalbán. Sin embargo, no adelantó si aparecerán todos los otros personas, integrantes del universo Carvalho, pero se entiende que la gastronomía no será tan importante.

Zanón destacó de la serie de Carvalho la gran capacidad que tuvo para «retratar la realidad». Fueron una veintena de títulos. Así, 'Asesinato en el Comité Central' se desarrolla en 1981 en plena crisis del eurocomunismo del PCE, en tanto que 'Sabotaje olímpico' retrata la Barcelona de 1992, marcada por el diseño y la euforia de los Juegos Olímpicos. Ahora le toca el turno, quizá, a la ciudad condal invadida por el turismo, que ya ni reconoce el barrio Chino, uno de los protagonistas de la obra de Vázquez Montalbán.