Diego Urdiales rompe con la FIT y seguirá con Luis Miguel Villalpando

Diego Urdiales ha tomado la decisión de desvincularse de la FIT (Fusión Internacional por la Tauromaquia) y emprender una nueva etapa en su carrera de la mano de su apoderado de siempre, Luis Miguel Villalpando. La propia empresa emitió ayer un comunicado a través del que se hizo pública la noticia y que decía lo siguiente: «La FIT y el matador de toros Diego Urdiales han dado por concluida su relación de apoderamiento que acordaron para la temporada 2016. Con una 'relación excelente entre ambas partes', la FIT y Urdiales cierran así una etapa para seguir de esta forma su carrera profesional por caminos separados, deseándose mutuamente la mejor de las suertes».

La FIT es una empresa mexicana dirigida por el potentado Alberto Bailleres, propietario del Grupo Bal y también socio en distintas plazas de toros de España, entre ellas la de Logroño, con la empresa 'Chopera'. La dirección de la carrera del diestro riojano la realizaron entre Antonio Barrera, José Curtiño y en un segundo plano Luis Miguel Villalpando, que no ha dejado nunca de estar a su lado desde que unieron sus destinos cuando el diestro de Arnedo era novillero. Con la FIT Diego Urdiales ha podido actuar en plazas como Olivenza, Sevilla, Málaga y alguna de Francia, pero no se han materializado las perspectivas que el diestro riojano se trazó cuando a finales del 2015 se puso en manos de la empresa mexicana. De hecho, ha sorprendido mucho que, de momento, no haya sido anunciado en la plaza de México DF, máxime cuando el año pasado se llevó el premio a la faena más artística del coso de Insurgentes y donde el grupo de Bailleres ostenta la dirección de la plaza. Diego Urdiales logró en las Corridas Generales de Bilbao el año pasado su triunfo más importante con el grupo empresarial que ha representado sus intereses hasta ayer mismo.

A partir de este momento se abre una etapa repleta de retos e incógnitas en su carrera. En primer lugar regresa a la independencia absoluta de los intereses empresariales en un momento en el que dos grupos capitalizan la mayor parte del poder del gran circuito taurino. Por un lado, Simón Casas dirige Madrid (Las Ventas), Valencia, Nimes y Zaragoza, entre otras plazas; por otro, la FIT (junto a los hermanos Chopera) controlan cosos de la importancia de Bilbao, San Sebastián, Logroño, Salamanca, Almería, Olivenza, Córdoba o Badajoz. Estar fuera de dichos intereses para un torero resulta cada vez más complejo por la dificultad y las exigencias en las contrataciones. Se da la circunstancia de que con la excepción del año pasado, la carrera del torero de Arnedo siempre ha estado desligada de las grandes empresas, por lo que se entiende que la decisión tomada representa una especie de vuelta a las raíces.

Los primeros pasos de Luis Miguel Villalpando irán dirigidos a la contratación de Urdiales en dos de las ferias más decisivas de la temporada: Sevilla y Madrid. El coso de Baratillo, en el que el año pasado participó en la semana de Farolillos, será muy complicado, aunque parece que será más probable hacer el paseíllo dos tarde en Las Ventas en la Feria de San Isidro.