«Mi poesía no es al uso. No son poemas cortos, sino que los escribo en prosa»

Calahorra reanuda hoy jueves su programa cultural 'Encuentros literarios' con el periodista y escritor Andrés Aberasturi. Aberasturi subirá al escenario del Teatro Ideal para recitar una selección de los poemas que ofrece los fines de semana en el programa de RNE 'No es un día cualquiera', dirigido y presentado por Pepa Fernández.

El tipo de poesía que escribe Aberasturi es «un poco complicada», dice. «No es una poesía al uso. No son poemas cortos, sino que lo que escribo son poemas en prosa. Voy a hacer una selección de los libros que he escrito, como el de 'La despedida' y el de mi hijo», añade este periodista que el pasado año publicó '¿Cómo explicarte el mundo, Cris?', en el que escribe a quemarropa sobre su hijo con parálisis cerebral. Muchos desconocían hasta la aparición de este libro que Andrés Aberasturi era padre de un hijo con esta enfermedad.

No obstante, él recuerda que «ya había publicado un libro, cuando Cris acababa de cumplir 18 años, que se llamaba 'Un blanco deslumbramiento. Palabras para Cris'. Esta publicación «era un poco contar lo que sentíamos, lo que sentía yo, su madre y su entorno», explica. «Era un libro duro, pero a la vez muy tierno», señala.

LA FRASE «El libro de Cris es una reflexión bastante dura y objetiva aunque también tierna»

El ejemplar de ahora, que publica con 68 años, «es una reflexión que es bastante más dura y objetiva, aunque no menos tierna», comenta. '¿Cómo explicarte el mundo, Cris?' es una «especie de diálogo con él y yo creo que mucha gente se va a poder ver reconocida, de alguna forma, en todos esos sentimientos».

La adolescencia fue la etapa en la que Aberasturi comenzó a 'tontear' con la poesía. «Pero cuando me metí en el periódico lo dejé», confiesa el autor que sobre los poetas que le sirven de referencia responde: «Es difícil dar un nombre porque es cómo cuando te preguntan que elijas un libro. No lo sé, pero yo creo que me ha influenciado la poesía de la generación de los cincuenta y la poesía social. Por otra parte, me gusta mucho la poesía del 27».

Andrés Aberasturi no se estrena hoy en La Rioja. Y es que, gracias al programa de RNE ha recorrido toda España y por supuesto, la comunidad riojana. «No he parado, hemos ido a La Rioja varias veces con el programa de Pepa», dice. Aparte de sus colaboraciones para Radio Nacional de España, Aberasturi escribe en estos momentos para Europa Press, Semana y para 20 minutos.

Luis del Val cierra el ciclo

El siguiente y último 'Encuentro literario' de esta edición será el jueves, 9 de febrero, con el periodista, escritor, guionista y autor de numerosas publicaciones Luis del Val, que presentará su libro 'Cuentos de Navidad para todo el año'.

La cita de hoy con Andrés Aberasturi comenzará a las ocho y cuarto de la tarde. La entrada al teatro es libre hasta completar el aforo. Su recital tendrá un duración aproximada de una hora.