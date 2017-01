Cinco autores riojanos pasan a dominio público

logroño. El 18 de julio de 1936, un grupo de facciosos se levantó contra el Gobierno legítimo de la República española. La chispa de la insurrección cayó en hierba seca y prendió una guerra civil que duró tres años y que acabó con una dictadura opresiva que se prolongó durante otros cuarenta. 1936 fue un mal año; un año terrible. España ardió en una terrible hoguera de odios y querellas cruzadas. Se mató en el frente y en la retaguardia, mucha gente aprovechó el jaleo para cobrarse deudas personales y en todas partes (en los dos bandos) cocieron habas.

«El recuerdo de la Guerra Civil debe hacer presente lo que la contienda tuvo de catástrofe cultural, al margen de identificaciones retrospectivas con sus actores», señala José Carlos Mainer, catedrático de Literatura de la Universidad de Zaragoza. Mainer ha asesorado a la Biblioteca Nacional de España en el proceso de selección y digitalización de los autores que fallecieron en 1936 y cuya obra, en virtud de la Ley de Propiedad Intelectual, queda libre de derechos y puede ser ya difundida libremente. Aunque la Biblioteca lleva años digitalizando la obra de los autores que cada año pasan a ser de dominio público, el efecto de la Guerra Civil hace que la cosecha de 2017 sea especialmente abultada. Dolorosamente abultada.

Hay en la nómina autores de los dos bandos. Cimas punteras de la literatura española (Lorca, Valle Inclán, Unamuno), autores de gran popularidad en su tiempo (Muñoz Seca, Eugenio Noel, Torres Quevedo) y otros muchos que ya han caído en el olvido. Son más de 400 y entre ellos se incluyen cinco escritores riojanos de muy diferentes calidades y ambiciones. Quizá la figura más interesante de todas sea la de Ramón López Montenegro, nacido en Zaragoza, pero alfareño de corazón: «¡Alfaro! ¡Alfaro! -decía-. No es solo cariño el que le tengo a este simpático lugar de La Rioja; es devoción. De Alfaro fue mi padre; en Alfaro nacieron mis hermanos; en el cementerio de Alfaro duermen mis muertos; al cementerio de Alfaro tengo ya dispuesto que me lleven a mí... ¡Cómo no amar Alfaro! Más aún: Ignoro si está escrito que yo gane dinero en esta vida; pero, si lo ganase, todo él habría de gastármelo en Alfaro».

López Montenegro ganó dinero en esta vida, aunque, en contra de sus propósitos iniciales, buena parte se lo gastó en Madrid. Escribió cuentos y artículos periodísticos, se lanzó a componer piezas musicales (desde un vals a un foxtrot), debutó como actor y hasta se metió a dibujante. Tuvo incluso un escarceo, aunque breve, con la política. Fue amigo del dictador Miguel Primo de Rivera y aceptó el cargo de gobernador civil de Zamora. Pero su verdadera vocación fue el teatro. En un apunte biográfico publicado en la revista 'Berceo' en el año 1975, Jesús Palacios Remondo contabiliza 39 piezas escénicas con su firma, casi todas juguetes cómicos (monólogos, operetas, sainetes) estrenados en teatros de Madrid y de Barcelona. La Biblioteca Nacional ha digitalizado su foxtrot 'Picadilly', aunque en su catálogo figuran otras siete obras del autor riojano, entre ellas los sainetes ¡¡Al cine!!, En corral ajeno o El primer espada.

El obispo huérfano

Montenegro nació de buena familia y tuvo una infancia algodonosa, todo lo contrario que Narciso de Estenaga y Echevarría, que, pese a lucir unos apellidos tan pomposos, no sólo era de origen humilde (hijo de jornalero y lavandera), sino que además quedó huérfano muy pronto y se crío de internado en internado hasta que llegó al Seminario. La inteligencia de Estenaga le fue abriendo camino y llegó a ser confesor de Alfonso XIII y obispo de Ciudad Real. Hombre de vasta cultura, conocedor de varios idiomas, fue historiador de la orden franciscana. Cayó en las primeras jornadas de la Guerra Civil, asesinado por milicianos en Peralvillo, pedanía de Miguelturra (Ciudad Real). La Biblioteca Nacional guarda siete obras del obispo riojano: cuatro como autor único y tres en colaboración. El otro cura del lote, Basilio Allona y Cañas, no alcanza la dimensión erudita de Estenaga, aunque los naturales de Laguna de Cameros, pueblo en el que estuvo 33 años de sacerdote, le agradecerán sus frecuentes zambullidas en el archivo parroquial para sacar a la luz una monografía histórica del municipio.

Las estanterías de la Biblioteca Nacional guardan también las obras de otros dos riojanos fallecidos en el 36: Teodoro Sabrás y Causapé, catedrático calagurritano de matemáticas y autor de varios libros de texto sobre álgebra y aritmética; y el coronel de Artillería César Serrano Jiménez, logroñés y pionero de la ingeniería industrial y de la investigación metalúrgica en España, a las que dedicó varios ensayos.

La Biblioteca guarda once títulos firmados por Serrano, todos ellos de carácter científico: desde un informe sobre la obtención del nitrógeno hasta un manual sobre la fabricación de artillería y municiones. Aunque había dejado ya el Ejército para dedicarse a la empresa privada, Serrano Jiménez fue fusilado en el cementerio de Aravaca el 31 de agosto de 1936.