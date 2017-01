Trump y la «sobrevalorada» Meryl Streep

Meryl Streep suma 30 nominaciones a los Globos de Oro y en ocho de ellas se fue con la estatuilla a casa. La actriz recogió ayer el premio honorífico Cecil B. DeMille y aunque estaba afónica habló alto y claro sobre Donald Trump sin citarle expresamente en ningún momento. «Aquí estamos los sectores más vilipendiados en este país: Hollywood, la prensa y los extranjeros», comenzó.

Tras los aplausos, Streep recordó un episodio de la pasada campaña electoral, en el que Trump se burlaba de un periodista discapacitado. «Me rompió el corazón cuando lo vi y todavía no he podido sacármelo de la cabeza porque no estaba en una película, era la vida real. Y este instinto de humillar cuando viene de alguien poderoso, cala en la vida de todo el mundo porque da vía libre a otras personas para que hagan lo mismo». Horas después, el presidente electo tuiteaba furioso y calificaba a Streep como «una de las más sobrevaloradas actrices de Hollywood». En un nuevo tuit tachaba a la actriz de «lacaya de Hillary Clinton», mientras en declaraciones al 'New York Times' iba más allá despachándola como «amante de Hillary».