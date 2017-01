«Soy un niño en el cuerpo de un señor calvo»

Ha cerrado el 2016 recibiendo la Medalla de Oro de la Academia del Cine y en este 2017 le gustaría «hacer dos películas como actor, una como director, tres como productor y una obra de teatro con mis amigos José Mota y Flo». No pide nada el amiguete... De momento, a sus 51 años, Santiago Segura se ha calzado el mono de trabajo para convertirse en currante de la Fundación Aladina, de Paco Arango, y trabajar en favor de su campaña de achuchones solidarios destinados a mejorar la vida de los niños con cáncer.

- ¿Qué le ha llevado a colaborar?

- La generosidad y el entusiasmo de Arango son contagiosos. También ha influido el haber conocido a niños con la enfermedad que desgraciadamente ya no están entre nosotros. Ha sido demoledor.

- Ha cogido pico y pala para currarse la campaña de los achuchones. Luego presumirá de vago.

- Vago soy un rato, pero a veces hay cosas que te hacen levantarte del sillón sin pensártelo dos veces. Y dar visibilidad a una campaña como esta es una de ellas. Eso sí, alardear de solidario o presumir de generoso me produciría urticaria. Hago lo que puedo y siempre me parece poco.

- ¿En lo de achuchar se pasa o se queda corto?

- Me da corte a veces. Es terrible porque lo deseo: achuchar y ser achuchado. Pero por desgracia tengo algo de represión al respecto. En general creo que somos muy ratas con algo tan económico como un achuchón. Pienso sinceramente que deberíamos achucharnos más. Todo iría mejor.

- No le voy a preguntar qué tipo de niño fue sino qué tipo de niño es.

- Soy un niño metido en un cuerpo de señor calvo. Por suerte, sigo jugando, disfrutando de mi infantilismo y haciendo el mayor número posible de tonterías. Intento que las responsabilidades de la vida no se carguen al niño y dejen solo al señor calvo.

- ¿Arrastra alguna frustración por ese regalo de Reyes que nunca llegó?

- Mi hermano convenció a mis padres de que si no le regalaban un Scalextric se podía traumatizar porque era su mayor deseo. Si se pone uno a frustrarse puede hacerlo incluso por regalos muy deseados que luego no han satisfecho sus expectativas. Estoy en contra de la frustración de cualquier tipo.

- A 'La Reina de España' le han llovido malas críticas. ¿Usted también culpa al boicot de su fracaso en taquilla?

- Curiosamente, no creo que nadie culpe al boicot de la escasa taquilla. Lo triste es que exista dicho boicot independientemente del resto de cosas.

- Se han criticado ciertos chistes de la película relativos a la homosexualidad... ¿También hay caspa en la izquierda?

- Exceptuando a los calvos, la caspa es algo que puede padecer cualquiera. De hecho, yo incluso siendo calvo a veces tengo caspa en la barba. Nada que un buen champú no pueda corregir.

- ¿Le preocupa que entre Trump y Putin le dejen sin poder rodar otro Torrente?

- Mientras no se toquen los botones, pueden presumir de quién tiene el misil más largo. Lo de rodar otro Torrente quizás no vaya a suceder aunque estos dos entrañables estadistas decidan no destruir el mundo.

- ¿Cómo ve la lucha fratricida entre Iglesias y Errejón?

- Si fuera su madre les diría: «Niños, no os peguéis». Pero solo puedo decirles que la unión es más positiva que la división y que, aunque ponerse de acuerdo es muy complicado, teóricamente para eso está la política... Parece mentira.

- ¿Ha empezado el año a dieta?

- Mi vida es una dieta constante. Soy un 'bolloinómano', un consumidor de dulces anónimo en perpetua recaída...