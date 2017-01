Donald Trump: ¿lujo o mal gusto?

Cada frase y nombramiento de Donald Trump -como el del general retirado James Mattis, apodado 'Perro Loco', para la cartera de Defensa- siguen causando perplejidad e incertidumbre, pero nada comparado con el impacto visual de las fotos del interior de su tríplex en la Trump Tower en la Quinta Avenida, al lado de la joyería Tiffany's y muy cerca del Museum of Modern Art (MoMA), valorado en unos cien millones de euros. Abundancia de dorados, filigrana rococó, frescos en el techo como de palacio aristocrático pero hechos antes de ayer, exceso de lujo y kitsch como signo de distinción de un estrafalario promotor inmobiliario que ahora, además, tomará posesión del cargo de presidente de Estados Unidos el 20 de enero.

No hay que olvidarlo, Trump es constructor, hijo de constructor y casado con una mujer, Ivanka, que soñó con ser licenciada en Arquitectura y que de hecho decía haber conseguido el título, si bien unos biógrafos descubrieron que lo había dejado en segundo con dos asignaturas de primero. Hay 264 edificios en el mundo que llevan el nombre de Donald Trump con letras grandes y por lo general doradas, en el tono del mobiliario de su tríplex, y otros 54 que llevan sus iniciales. ¿Cabe suponer, uniendo edificios y decoración, que existe un estilo Trump?

La mayor parte de los inmuebles son rascacielos acristalados que ejemplifican el modernismo de Mies van der Rohe. Incluso el célebre edificio en Columbus Circle de Nueva York, frente a Central Park, lo remodeló Philip Johnson, uno de los grandes de la arquitectura del siglo XX, premio Pritzker, creador del departamento de Arquitectura del MoMA y autor de las torres Kio de Madrid.-

Johnson trabajó en el proyecto junto a Costas Kondylis. Siguieron el estilo acristalado, si bien contentaron al cliente tintando el vidrio de manera que emitiese reflejos dorados, el signo por excelencia de la ostentación. La frase de 'menos es más' que popularizó Van der Rohe queda rara en Trump. Para él, 'más es más' y eso es lo que ofrece a sus clientes: el lujo en su versión más abigarrada, a la que han sucumbido Bruce Willis, Janet Jackson y Charlie Sheen, entre otras 'celebrities' que tienen o han alquilado algún pisos de la marca del presidente.

Bronca entre los arquitectos

Por el lado profesional, el Instituto Americano de Arquitectos, con más de 89.000 miembros, ha sido el escenario de una tremenda bronca porque el jefe ejecutivo de esta organización, Robert Ivy, no perdió un segundo en ponerse al servicio del nuevo presidente. Su anunciado programa de inversión en infraestructuras como autopistas, hospitales y escuelas abre la puerta a la lluvia de contratos esperada desde hace años.

Pero el dinero no lo es todo en la vida y algunos arquitectos han amagado con darse de baja en la asociación recordando los principios que figuran en sus estatutos: cuidado con el medio ambiente, apoyo a la diversidad, vivienda asequible y pagos equitativos para las mujeres, cosas ajenas a Trump.

A Trump le ha perseguido siempre la sombra de la horterada. Su flequillo, sus maneras y sus palabras indican que el buen gusto no es su fuerte ni, como diría Muschamp, su objetivo. Pero lo cierto es que, a pesar de los fiascos financieros, sus proyectos han encontrado un público. En una entrevista declaró que sus clientes eran los nuevos ricos, no los potentados de toda la vida, que no quieren moverse de sus pisos enormes en el Upper East Side.