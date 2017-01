Y Actual terminó Nocturnal

Querida Milagros - como decía el Último de la Fila unos cuantos actuales atrás-, cuando leas esta carta háblales a las estrellas, desde que he llegado aquí solo he hablado con ellas... Se acabó Actual 2017, o eso parece, porque después de seis días y seis noches de batalla ya estamos todos tan muertos como el soldado Adrián, y estas líneas son ya solo polvo de estrellas de una última velada. Fue por todo lo alto y muy heterogénea, digna clausura de un festival ciclotímico y bipolar, con algunas luces brillantes y unos cuantos petardos más ruidosos que otra cosa.

El Palacio de Culturas Contemporáneas se iba a llenar anoche gracias al siempre atractivo pop-rock de Amaral y la fiesta terminaría con el irrefrenable desparrame rumbero-ska de La Pegatina & Friends. Antes, Talisco se encargó de ir poniendo al fuego ingredientes pop y electrofunk para una mezcla que habría que agitar bien en la pista y las gradas.

Aunque lejos de los nueve mil espectadores de hace dos años para ver en la gélida plaza de toros a Vetusta Morla y Supersubmarina, récord de Actual y casi de cualquier otro concierto en la historia de Logroño, ayer sí se agotaron las cinco mil localidades de aforo del pabellón de deportes, mientras la víspera, con Love of Lesbian, el recuento se quedó en 3.500. En ambos casos, las medidas de seguridad a la entrada, ralentizaban el acceso al recinto; no fuéramos dipsomaníacos peligrosos como Nicolas Cage en Leaving Las Vegas.

... Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero anoche todos habríamos muerto por Amaral. El dúo zaragozano, que después de quince años regresaba a La Rioja desde lo más alto del panorama musical español, ofrece un gran espectáculo audiovisual en la presente gira de 'Nocturnal' (2015), su séptimo disco de estudio en dos décadas de carrera. Los nuevos temas que ya son bien conocidos por el gran público fueron la base del concierto junto con el repaso a los éxitos más esperados de su brillante discografía, especialmente a partir de 'Estrella de mar' (2002), 'Pájaros en la cabeza' (2005), 'Gato negro. Dragón rojo' (2008) y 'Hacia lo salvaje' (2011).

Qué montón de buenas canciones tienen Eva Amaral y Juan Aguirre en su repertorio. Melodías hermosas que no se repiten pero que poseen inconfundible estilo propio, ritmos muy guitarreros de buen pop y mejor rock que multiplica su energía en directo y letras sugerentes que tocan los eternos temas personales y también otros más comprometidos. Llévame muy lejos..., canta Eva en la que abre su nuevo trabajo... Hazme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios. Quiero dormir para despertar en un universo paralelo, un refugio en otra dimensión. Llévame muy lejos, por favor... Llévame muy lejos. Borra todos mis recuerdos de este país sin corazón.

La última, con los amigos

Anoche ellos cantaron y cantaron y nosotros aquí todavía lo contaremos mejor mañana. Por hoy solo podemos imaginar lo que sería, el arranque con Talisco y, ya de madrugada, el fin de fiesta con La Pegatina & Friends. Los siete de Montcada i Reixac, Adrià Salas (voz y guitarra), Rubén Sierra (voz y guitarra), Ovidi Díaz (cajón flamenco, percusión, ambientes y coros), Ferran Ibañez (bajo y coros), Axel Magnani (trompeta y coros), Romain Renard (acordeón, voces y coros) y Sergi López (batería), esperaban invitados para terminar entre colegas: habían anunciado a Pipo y la Canija (de La Gran Pegatina), Rayden, el Niño de la Hipoteca, David de la M.O.D.A y quizás también la propia Eva Amaral. Quién se puede resistir a tomar la última entre amigos.

O la penúltima. Porque, después del concierto, los últimos de Filipinas todavía resistirían heroicamente un último asalto de Actual, una última sesión nocturna con Dj Delafé que servía de epílogo en el pub Maldeamores.

Esto es to, esto es to, esto es todo, amigos... Sí, se acabó Actual. Pero incluso así, muertos y todo, ya lo echamos de menos. Se acabó Actual y Logroño volverá a ser el Logroño de siempre. Se acabó Actual, se hizo Nocturnal y este otro Logroño ya vuelve a parecer normal... No hay nada bueno en mí ni nada más que decir.