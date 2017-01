Experto en conectar

Para Amaro Ferreiro la historia entre Merlín el encantador y Madam Mim no se queda en el duelo de magia, «yo siempre pensé que antes habían tenido movidita». Era la introducción a una de esas canciones íntimas, pausadas y relajadas que protagonizaron el ya tradicional concierto de la Noche de Reyes en la Sala Menhir. No es un día de baile, es una noche de silencio y relajación. De apoyarse en la columna y hacer que el de al lado se calle si grita demasiado. Un cambio brutal respecto a lo que la noche anterior habían sido Hidrogenesse en Franco Españolas. Pero es lo que hay. No todas las noches de Actual van a ser para el desenfreno.

Con el aforo (casi) completo, el público se repartió por el espacio sin agobios para balancearse al son de la característica voz del artista, que repasó temas de su último trabajo, 'Biólogo', y alguna que otra 'joya antigua'. El disco está lleno de pequeñas historias íntimas, en algunos casos incluso infantiles, que llevan al que lo escucha al interior Ferreiro. Sus composiciones están cargadas de sonidos muy pop y bonitas melodías.

En Ferreiro no hay pretensiones de grandes ovaciones. Prefiere la conexión con el público y el silencio. «De verdad que os agradezco cómo habéis escuchado. Pensaba hacer eso de irme y que me pidierais otra más. Pero vamos a dejarlo así», decía ya casi al final.

'Biólogo' suma doce temas, algunos compuestos hace tiempo y otros en el último año, con la esencia musical de Amaro Ferreiro impresa en su voz y en los acordes de una guitarra acústica.

Reconocía que «copiar es siempre bueno. Muy importante» justo antes de lanzarse a por 'Letra de uña y carne' «entre los Smiths y Stevie Wonder que canto con mi banda, así que solo no creo que lo consiga». Pero lo consiguió. Después repasó los misterios de la composición de canciones con 'Enfermedad estéreo', de su primer disco, 'La ciudad de las agujas'. Apeló también a la memoria de los asistentes recordando su concierto en Actual «hace ya unos años con otro grupo».

Confesaba en la recta final llevar todo el día debatiendo consigo mismo si tocar o no una versión de 'Jane's adiction', pero se atrevió. Y gustó.

Una de las características de Amaro Ferreiro es cómo la calidad de sus letras hace que sea imposible no quedarse escuchando hasta el final cada una de las canciones. Un buen ejemplo de ello es, por ejemplo, 'Experto en tropezar'. Ferreiro siempre dice algo. Apenas hay silencios.

Al final, para goce de quienes estábamos allí, se entregó a 'Cómo conocí a vuestra madre', la más cantada por el público. Y al final no hubo bises. Cumplió lo avisado.