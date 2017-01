Entre hip hop y post punk

A Myriam, Víctor, Eduardo y Fernando no les gustan los románticos, así lo explica Pan Total. Parece que es una idea que tienen clara y que les gusta dejarlo claro hasta en el título de su trabajo. En sus canciones, no queda espacio para los blandos musicales, según explicaba el propio festival sobre ellos. Su pop recorre los valles más oscuros de La Rioja y se atreve con altos picos serranos de post punk y new wave, pero esta claro que en su tierra se les quiere, se conecta con ellos y se pudo ver en el último Vermú Torero del Actual 2017 este sábado. Pan Total, una banda que define su música como «un pop de trasfondo oscuro, con ecos post-punk y nueva ola», llevó estos sonidos al escenario de Franco Españolas donde disfrutaron e hicieron disfrutar a un público entregado y numeroso.

Delafé es Oscar D’Aniello, conocido en los escenarios por su etapa anterior, ahora con Dani Acedo ha tenido un nuevo comienzo y un primer disco ‘La fuerza irresistible’.

Suenan a pop, soul, funk, dance, electro y hip hop que gobiernan y dominan y con él se quedan con público, el del Actual 2017 en las bodegas riojanas este sábado ya es suyo también.