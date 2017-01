«No queremos vivir del pasado, tenemos cosas nuevas que ofrecer»

Otra de las apuestas del festival Actual 2017 para esta noche es el grupo barcelonés Elefantes. Hablamos con su cantante, Shuarma.

-Un concierto del día de Reyes es un buen regalo, ¿no?

-Subirte a un escenario siempre es un regalo. Es una maravilla poder llevar tus canciones a los escenarios y que haya público que te escuche. El día de Reyes pues la verdad es que resulta especial. Que haya un festival tan pronto y comenzar así el año para nosotros es algo muy bonito, nos encanta.

-Hace mucho que no estábais en La Rioja.

-Si. habíamos estado en Logroño pero hace mucho tiempo. Por eso, tocar en este festival por un lado tiene ese carácter especial de la fecha, pero por otro, el hecho de volver a Logroño después de tanto tiempo.

-'Nueve canciones de amor y una de esperanza' (2016) ha sido vuestro último trabajo discográfico. ¿Cómo ha respondido la gente a este nuevo álbum y qué ha supuesto para Elefantes?

-Somos muy afortunados porque ha sido un disco muy bien recibido, nos ha abierto muchísimas puertas y nos ha permitido llevar nuestras canciones por todo el panorama nacional. Hemos actuado en diferentes festivales, hemos podido tocar en Inglaterra y ahora también nos vamos a México. Nos ha abierto muchas puertas y sobre todo, quizá lo más importante para nosotros es que lo hemos disfrutado y nos sentimos orgullosos del trabajo. Además, nuestro público lo ha entendido muy bien y nos ha abierto puertas a nuevo público.

-El 2016 ha sido muy bueno para Elefantes, con bastantes carteles de no hay entradas en vuestros conciertos. ¿Cómo ha sido la gira?

-Sí, la verdad es que no hemos parado y en muchísimos conciertos hemos llenado los espacios. Pero no sólo llenarlos, sino que la gente se vaya contenta, que es algo muy importante porque te dedican su tiempo y en nuestras manos está hacérselo pasar mejor o peor. De momento, todo lo que nos llega es que el público se ha ido satisfecho y eso nos encanta, es nuestra profesión.

-¿Qué tenéis previsto para el 2017?

-Teníamos que haber finalizado la gira el 21 de enero en el teatro Circo Price de Madrid. Vamos a hacer un concierto muy especial con invitados como Iván Ferreiro, Coque Malla o Alberto de Miss Caffeina, pero no podemos terminar ahí porque están saliendo más actuaciones y, la verdad, nos va bien continuar en esta época tan difícil para la música y la cultura. No queremos decir que no a ningún concierto, así que seguiremos la gira y cruzaremos el charco para llevar el disco a México. Hace años que no tocamos allí y mucha gente nos espera. Luego empezaremos a trabajar en el siguiente disco. Tenemos muchas ganas.

-¿El siguiente disco para el 2018?

-No, no, para este mismo año 2017. Ya tenemos un montón de canciones. Necesitamos sólo disponer de tiempo para poder dedicar a esos temas toda la energía y concentración.

-En el tema y videoclip 'Te Quiero' del vuestro último disco colaboráis con Love Of Lesbian, con los que hoy compartis escenario y con Sidonie. ¿Cómo surgió la idea?

-Los tres grupos somos de la misma ciudad, Barcelona, y además ensayamos en el mismo local y grabamos en el mismo estudio. Nos conocemos desde hace muchísimos años. Les invitamos a cantar esta canción de Perales porque a ellos también les gustaban y nos hicieron este regalo. Con Love Of Lesbian hemos coincidido ya en varios conciertos este verano y en éste del Actual.

-A finales del 2005 Elefantes anunció su disolución. ¿Qué supuso?

-Fue una decisión muy difícil. Primero, porque era el momento en el que mejor nos iban las cosas. Estábamos llenando en todas partes, en aquella época se vendían muchos discos y nosotros teníamos la suerte de vender muchos discos, la compañía nos cuidaba y las cosas iban bien. Pero habíamos perdido algo, no sé cómo explicarlo, una química, algo entre los cuatro que era lo prioritario. Puedes tener mucho éxito, pero si no tienes ese pálpito interno, esa emoción, vibrar en la misma frecuencia... si no tienes eso, todo deja de tener sentido. Entonces tomamos la difícil decisión de dejar el grupo en un buen momento y con un buen recuerdo para nosotros y el público con la sensación de que habíamos dado lo mejor. No queríamos hacer las cosas sin ganas y dejamos todo bien resuelto y con buena relación entre nosotros. Probablemente eso nos hizo volver y esa energía no estaba perdida, sino dormida. Ha despertado, se ha recuperado y aquí estamos otra vez.

-¿Cuál es el balance desde que regresó Elefantes en el 2013?

-Muy bueno. Para nosotros Elefantes es muy importante y cuando lo disolvimos todos perdimos algo. Recuperar algo que no te esperas es muy emocionante. El público no sólo se acordaba de nosotros, sino que hay gente que nos echaba de menos y eso se nota ahora. Nos sentimos muy agradecidos y con ganas de dar lo mejor. Por eso nos dedicamos al mundo de la música.

-El disco 'Azul', vuestro emblema por el que llegasteis al gran público... ¿cómo se lleva esto con la distancia de los años?

-Bien, fue un disco muy especial, pasar de cero a mucho. Fue un periodo de cosas nuevas, de sueños que se hacían realidad. Pero al final eso es un espejismo porque uno tiene que aprender a subir, a bajar, a mantenerse, a trabajar. 'Azul' fue un buen aprendizaje, pero no lo miramos con añoranza. Disfrutamos más ahora.

-¿Qué ofrecerá hoy Elefantes al público del Actual?

-Vamos a tocar canciones de todas las épocas, pero con un repertorio centrado en el último disco. Nosotros tampoco queremos vivir del pasado, si hemos vuelto es porque tenemos cosas nuevas que ofrecer. Entonces tocaremos temas del último disco y también las que fueron importantes en nuestra carrera.

-¿Algún mensaje para la gente que vaya al festival?

-Hay muy buen cartel. Todos nos conocemos y somos amigos y eso se nota mucho. Son propuestas distintas, muy interesantes y que definen el panorama musical.