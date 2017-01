Tipitako gana la Guerra de Bandas

logroño. Ayer, desde las siete de la tarde, se celebró la final de la Guerra de Bandas, concurso del festival Actual que en 2017 cumple cinco ediciones y en el que resultaron ganadores Tipitako.

Como premio tendrá un contrato para actuar en el Actual del próximo año 2018. Así se convierte en la primera confirmación del programa, según anunció la consejera Leonor González Menorca después de la batalla sonora.

A Por Ella Ray fue el más votado por el público de las semifinales y recibirá 300 euros.

La principal novedad ha sido el cambio de ubicación ya que este año tanto las semifinales del lunes 2 y martes 3 como los conciertos de anoche se llevaron a cabo en el Biribay Jazz Club.

La Guerra de Bandas, además de dar la oportunidad a los grupos emergentes de poder tocar con reconocidos artistas en el escenario principal del Actual, sirve para que el público pueda disfrutar y conocer propuestas musicales de estilos y lugares diferentes. Sonidos pop, rock, mestizaje y metal han tenido cabida en el concurso.

En la final de ayer en primer lugar actuó Tipitako, de Pamplona. Mezclan rumba, flamenco e incluso rock. Voces, palmas, percusión, guitarras acústicas y eléctrica, trompeta, bajo y batería dan forma a este proyecto musical. Mestizaje de estilos para todos los públicos.

Después subió al escenario Dadá, de Zaragoza. Su propuesta se basa en rock con un toque humorístico y desenfadado en las letras y en la puesta en escena. Los integrantes del grupo llevan medias negras con ligueros, camisa, americana y corbata (ayer se la quitaron).

La tercera banda de la noche fue la de Carolina Otero & The Someone Else, de Valencia. Una artista que emana rock sin concesiones. Con una voz cruda y a veces desgarradora y gritona y una imagen de chica buena con guitarra que contrasta con su música muy bien llevada por sus acompañantes.

Por último actuó A Por Ella Ray, de Madrid, que ofrecieron un pop serio, con momentos cumbre y canciones que mezclan la sobriedad con partes intensas provocadas por un incremento de la sonoridad.

A destacar el buen sonido de todos las bandas participantes y la presencia de numeroso público, sobre todo en la final de ayer en la que también estuvieron presentes los ganadores del año pasado The Owl Project.