Nora Norman: voz y alma

Un concierto de Nora Norman es un viaje a su niñez, a su juventud, a sus sentimientos. Al soul, al jazz, al folk. A grandes como Michael Jackson, Amy Winehouse o Stevie Wonder. Al buen rollo, a la energía pura y sincera sobre el escenario. A dejarse llevar. A la sonrisa perpetua y a la calidez. A la calidad. A una voz rasgada y constreñida cuando quiere, pero también potente y aguda si le da la gana.

El público del Círculo Logroñés, donde no quedaban entradas desde hace días, echó quizás de menos dejar las sillas para bailar en algunas ocasiones o solo balancearse en otras, pero se puso en pie para agradecer la entrega de la artista sobre el escenario y el buen hacer de sus músicos. «Nunca habíamos tocado tan pronto en el año, pero es una gran forma de empezar», reconocía la cantante. Antes de empezar su repaso por su EP con temas como Should't, Fix It all again, Just, Who, Odd One reconocía que«hay veces que llegas a casa a las tres de la mañana después de todo el día en el estudio y no puedes más, pero es entonces cuando llega, y hay que dejarlo salir». Era una muestra de que Nora Norman es todo sentimiento sobre las tablas.

A esta chica de Sabadell le pasó lo que muchos sueñan que les pase. Subió unos vídeos a Youtube en 2012 y todo comenzó. Desde entonces pasea su voz y su estilo por los escenarios, que no solo llena con su talento música. Su voz baila con sus gestos y movimientos rítmicos: «Me vengo arriba», reconocía. Desde que saliera a la luz, «todo a ido muy rápido», decía ayer, primero con miles de visitas al vídeo, luego con su propia música y más tarde, en febrero de este año, con su primer trabajo, con el que la han bautizado como 'la promesa del soul español'. Ha subrayado que no siente «presión» por las buenas críticas que ha recibido y, de hecho, sigue empeñada en «marcar» su propio ritmo. Las canciones de Nora Norman son obra de la cantante y todas ellas están cantadas en inglés. Alicante y Salamanca serán los siguientes destinos de Nora Norman, que ya está metida en la composición de nuevas temas.

Las referencias a su niñez que ella misma hace sobre el escenario, a artistas «que me han perseguido, o mejor he perseguido yo a ellos», se convierten en madurez y firmeza cuando llegan el soul clásico y el rhythm and blues, pero también cuando el pop asoma de forma ligera y se envuelve de alma.