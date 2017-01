Cuatro grupos participan esta tarde en la final de la Guerra de Bandas

Por quinto año consecutivo el festival Actual acoge en su programación la Guerra de Bandas, un concurso que se afianza y tiene como premio principal un contrato para actuar en la siguiente edición en uno de los conciertos grandes. Además, hay un premio de 300 euros al más votado por el público.

The Owl Project ganó en el 2016 y el próximo viernes estará en el Palacio de los Deportes con Love Of Lesbian y Elefantes. Al certamen de esta quinta edición se presentaron ochenta y tres grupos de todo el país de los que fueron seleccionados diez.

La Guerra de Bandas del 2017 comenzó el lunes con una primera semifinal en la que participaron, por este orden Tipitako (mestizaje, Pamplona), Ginah Brand (rock, Granada) Jorquëra (pop, Avilés), Dadá (rock, Zaragoza) y Tucan Morgan (pop, Madrid). El jurado eligió como finalistas a Tipitako y Dadá.

La segunda semifinal tuvo lugar ayer. También estaba prevista la actuación de cinco grupos, pero por lesión de uno de sus integrantes, Deco Pilot (pop, Barcelona) no pudo acudir a la cita. Sí estuvieron A Por Ella Ray (pop rock, Madrid), Ingravitö (metal, Pamplona), La Pesadilla de Freud (rock, San Asensio) y Carolina Otero & The Someone Elses (rock, Valencia). Pasan a la final estos últimos junto A Por Ella Ray.

Los conciertos de la Guerra de Bandas son gratuitos y se llevan a cabo este año en el Biribay Jazz Club de Logroño, a las 19 horas, incluida la final de hoy. En las dos primeras jornadas cada aspirante actuó quince minutos y esta tarde, media hora.