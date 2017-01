El boxeador enamorado

La temática deportiva llega a la pantalla del Teatro Bretón con la proyección de la película 'El día más feliz en la vida de Olli Mäki', escrita y dirigida por, Juho Kuusmanen. Se trata de una curiosa y enternecedora biografía del púgil Olli Mäki (Jarkko Lahti) que a principios de la década de los 60 se convirtió en la gran esperanza del boxeo finlandés al disputarle al púgil norteamericano, Davey Moore, el campeonato del mundo del peso pluma.

Este largometraje, que puede ser el gran 'tapado' y la sorpresa más agradable de la programación cinematográfica de Actual 2017, no sólo atrae por su avalado palmarés de premios en su recorrido por los festivales (Premio mejor película en la sección 'Certain regarde' de Cannes) sino por su indiscutida habilidad para dar paso al romance espontáneo y chispeante sin restarle méritos ni robar protagonismo a su vertiente espectacular, el boxeo.

Se aprecia que el joven realizador nórdico se ha empapado y conoce de sobra los títulos más representativos que abordan el deporte de los guantes. Por la textura de su película y por el clima que logra crear, la referencia más fácil e inmediata es 'Toro salvaje', de Martin Scorsese, de la que absorbe el blanco y negro como recurso artístico y narrativo. Pero las intenciones de Kuusmanen, más allá del homenaje, se centran en los aspectos menos aguerridos y violentos del boxeo.

Porque a fin de cuentas, 'El día más feliz en la vida de Olli Mäki', como relato biográfico, no es sólo la minuciosa construcción de los hitos que condujeron a la joven promesa de Helsinki a pelear por tan importante cetro, sino, y aquí está la magia de la película, en el vendaval de emociones que Olli sintió cuando en medio del fragor mediático y en el momento crucial de su carrera apareció la dulce y cálida, Raija (Oona Airola), una mujer de la que se enamoró y le dejó KO.

Porque Olli está presentado como un tipo sencillo, bonachón, de perfil bajo, vulnerable y de espíritu modesto. Es más, rompe con las trazas extrovertidas y fanfarronas que suelen corresponder a los púgiles de cine y aparece sin carisma. Al cineasta le interesa más la persona que el boxeador.

Le fascina su alma y gentil personalidad. El guión lo aleja del ring y lo aproxima a su faceta de hombre corriente, a pie de calle, recalcando sus contradicciones y pendiente de su día a día antes que por machacar la cabeza de su rival en el cuadrilátero.

Este es el típico filme que atrapa y absorbe a los no aficionados al deporte del boxeo. Está contado con una delicadeza y tacto admirable. Su estilo apuesta por el realismo en la parte documental y la ternura en su lado romántico. Es una crónica implacable, de anchuras periodísticas y no escatima en acercarnos los preparativos del combate. A la vez, y mientras vemos los pormenores de las sesiones de spárring, el proceso de adelgazamiento, es una emotiva historia de amor. Filmada en 16 mm., que le inyecta ambiente, que se palpa. El gusto por la composición del plano es elegante, muy trabajada. No parece una ópera prima. El manejo de la puesta en escena advierte del nivel de realización, para nada improvisado. Su cómoda estructura favorece el seguimiento de todos los eventos en los que se sumerge Olli, contados a un ritmo incesante, que no decae, consiguiendo que la película atrape al espectador, posiblemente por alejarse del tono épico y grandilocuente, solapando los tópicos anexos al deportista y reforzando la imagen del hombre intrascendente, volcado hacia el amor, viviendo sus mejores días.